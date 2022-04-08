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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Ercan Doğan   | 08.04.2022
Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu

İstanbul

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael, yarınki karşılaşma için şu isimleri kamp kadrosuna dahil etti:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira.

Valerien Ismael, Vodafone Park'ta ilk resmi maçına çıkacak

Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki karşılaşma, yarın Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde geçen hafta Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, son 4 maçta 3 beraberlik ve bir yenilgiyle 3 puan alabildi.

Ligde 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi alan siyah-beyazlı takım, topladığı 47 puanla 8. sırada bulunuyor.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ismael, Aytemiz Alanyaspor maçıyla Vodafone Park'taki ilk resmi maçında yedek kulübesinde yer alacak.

Siyah-beyazlı ekibin Trabzonspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Cyle Larin, cezası nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta yarınki maç öncesi Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Welinton Souza, Can Bozdoğan ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 33. haftadaki GZT Giresunspor maçında cezalı duruma düşecek.


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