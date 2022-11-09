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Spor, Futbol

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediyespor'u 3-1 yenerek 5. tura yükselen Beşiktaş, daha önce 11 kişilik kadroda yer bulmayan oyuncularıyla tur atladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 09.11.2022
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Rakibi karşısında ilk yarıda etkili bir oyun sergileyen siyah-beyazlı takım soyunma odasına 3-0 önde gitti. İkinci yarıda kontrollü bir oyun sergileyen Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazandı ve adını 5. tura yazdırdı.

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Nathan Redmond siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı.

Ligde 8 maçta forma giyen Beşiktaşlı oyuncu, ilk gol sevincini Serik Belediyespor karşısında yaşadı. 5. dakikada ceza sahası dışından attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Redmond, Jackson Muleka'nın attığı ikinci golde de pası veren isim oldu. Redmond'un 28. dakikada bir şutu ise direkten döndü.

Beşiktaş kalesini yine gole kapatamadı

Bu sezon ligde oynadığı 3 maç dışında tüm müsabakalarda gol yiyen Beşiktaş, Serik Belediyespor karşısında da kalesini kapatamadı.

Spor Toto Süper Lig'de sadece Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında gol yemeyen siyah-beyazlılar, 13 haftada 18 gol yemişti.

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