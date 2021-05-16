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Spor, Futbol

Beşiktaş yerli teknik adamlarla 4. kez şampiyonluğa ulaştı

Süper Lig'de 2002-2003 sezonuna kadar yabancı teknik adamlarla şampiyonluk yaşayan siyah-beyazlılar, son 4 kupasını Mustafa Denizli, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın yönetiminde aldı.

Ercan Doğan   | 16.05.2021
Beşiktaş yerli teknik adamlarla 4. kez şampiyonluğa ulaştı

İstanbul

Süper Lig'de 16. kez şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, son dönemlerde yerli teknik adamlar yönetiminde daha başarılı olmaya başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 2020-2021 sezonunu zirvede tamamlayan siyah-beyazlı ekip, son 4 şampiyonluğunu yerli teknik adamlar idaresinde elde etti.

Beşiktaş'ta görev alan Mustafa Denizli, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibi şampiyonluğa taşıyan isimler oldu.

Üçü de tarihe geçti

Siyah-beyazlı ekibi 2008-2009 sezonu şampiyonluğun taşıyan Mustafa Denizli, Beşiktaş'ta bu sevinci yaşayan ilk yerli teknik direktör olarak tarihe geçti.

Beşiktaş, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Şenol Güneş yönetiminde iki kez daha şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Güneş, siyah-beyazlı ekibe üst üste şampiyonluk yaşatan ilk yerli teknik adam olarak önemli bir başarıya imza attı.

Siyah-beyazlı ekibi bu sezon şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın da tarihi bir başarı elde etti. Beşiktaş'ın altyapısında yetişen ve futbolculuğu döneminde siyah-beyazlı formayla 3 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Yalçın, teknik direktör olarak da bunu başardı. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta hem futbolculuğu hem teknik direktörlüğü döneminde şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu.

Daha önceki şampiyonlukları yabancılar getirmişti

Siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonuna kadar şampiyonlukları yabancı teknik adamlar yönetiminde elde etti.

Beşiktaş'ta Andras Kutik, Ljubisa Spajic (2), Dorde Milic, Branko Stankovic, Gordon Milne (3), Christoph Daum şampiyonluk yaşayan yabancı isimler oldu.




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