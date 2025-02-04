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Spor, Futbol

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek final yolunda avantaj yakaladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Türkiye Kupası D Grubu ikinci haftasında konuk ettiği Nesine 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Kırklarelispor'u 2-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti ve çeyrek final yolunda avantaj elde etti.

Emrah Oktay, Mücahit Hüseyin Eroğul  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek final yolunda avantaj yakaladı Fotoğraf: Mehmet Murat Önel - AA

İstanbul

Karşılaşmanın 3. dakikasında Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

30. dakikada Semih Kılıçsoy'un ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Muçi'nin karşı karşıya şutunda zamanında kalesini terk eden Burak Sarı gole izin vermedi.

43. dakikada Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda kaleci Burak Sarı topu kornere çeldi.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 62. dakikada siyah-beyazlı ekip öne geçti. Salih Uçan'ın uzun pasında savunma arkasına sakan Muçi, sağ kanatta korner bayrağına yakın bölgede topla buluştu. Ceza sahasına girdikten sonra açısını düzelten Arnavut futbolcu, uzak köşeye yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.

79. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Semih Kılıçsoy'un ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Rashica meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Altıpas üzerinde uygun durumdaki Joao Mario topu ağlara gönderdi: 2-0.

86. dakikada Rashica'nın sağdan ortasında penaltı noktası gerisindeki Fahri Kerem Ay'ın gelişine vurdu ancak kaleci Burak Sarı topu kornere çeldi.

Müsabaka ev sahibi ekibin 2-0 galibiyetiyle sona erdi.

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek final yolunda avantaj yakaladı

Kupanın ilk maçında Sivasspor'u mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ikinci maçta da Kırklarelispor'u 2-0 yenerek çeyrek final yolunda avantaj elde etti.

Beşiktaş, D Grubu'ndaki son maçını 26 Şubat'ta Antalyaspor'la deplasmanda oynayacak.

Muçi'den kritik gol

Ernest Muçi, Kırklarelispor karşısında 62. dakikada attığı golle siyah-beyazlıların galibiyetinde kritik rol oynadı.

Beşiktaş'ın gol bulmakta zorlandığı bölümlerde sahneye çıkan Muçi, bu sezon siyah-beyazlı formayla 6. golünü kaydetti ve 62. dakikada attığı şık golle takımına önemli 3 puanı kazandıran isimlerden oldu.

Kupadaki ilk golünü kaydeden Arnavut oyuncu, ligde Antalyaspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor maçlarında gol sevinci yaşamıştı. Siyah-beyazlı futbolcu, Avrupa'daki tek golünü ise Malmö'ye atmıştı.

Mario ikinci golünü attı

Beşiktaş'ın maçtaki ikinci golünü 79. dakikada atan Joao Mario siyah-beyazlı formayla ikinci golünü attı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Atletico Madrid karşısında penaltıdan atarak Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşayan Portekizli futbolcu, Milot Rashica'nın pasında değerlendirerek topu boş kaleye göndererek takımını 2-0 öne geçirerek rahat nefes aldırdı.

Solskjaer ikinci galibiyetini aldı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı takımın başında çıktığı dördüncü maçında ikinci galibiyetini elde etti.

4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet alan Norveçli teknik adamın ilk maçında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, ikinci maçında Antalyaspor'la berabere kalırken, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında Twente'ye 1-0 yenilmişti.

Olimpiyat'ta yine kazandı

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Geçen sezon Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-2 yenerek kupaya ulaşan siyah-beyazlı ekip, bu sezonun başında oynanan Süper Kupa maçında da Galatasaray'ı 5-0'la geçerek ikinci kupasını kazandı.

Siyah-beyazlılar, Olimpiyat Stadı'ndaki son mücadelesinde ise Kırklarelispor'u yenmeyi başardı. Beşiktaş Kulübü maçtan önce yaptığı paylaşımda ise stadın fotoğraflarını "İkinci evimiz" mesajıyla paylaşmıştı.

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