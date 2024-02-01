Dolar
30.37
Euro
32.77
Altın
2,041.57
ETH/USDT
2,272.80
BTC/USDT
42,291.00
BIST 100
8,590.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON- İzmir Kemeraltı’nda bir işyerinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş-Trabzonspor maçına bordo-mavili taraftarlar alınmayacak

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında misafir takım taraftarının alınmayacağı açıklandı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Beşiktaş-Trabzonspor maçına bordo-mavili taraftarlar alınmayacak

Istanbul

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda konuk takım taraftarları tribünde yer almayacaktır. Konuk takım taraftarlarının yer almayacağı 404, 405 ve 406 numaralı blokların biletleri taraftarlarımız için 650 TL'den satışa sunulmuştur." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da çöken evdeki 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
Türkiye ve dünya gündemi
Suç örgütlerine yönelik "Kafes" operasyonlarında geçen yıl 420 suç çetesi çökertildi
'Şu an biz 1,5 puan öndeyiz ve bu CHP'nin yaptığı ankette de böyle'

Benzer haberler

Beşiktaş-Trabzonspor maçına bordo-mavili taraftarlar alınmayacak

Beşiktaş-Trabzonspor maçına bordo-mavili taraftarlar alınmayacak

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı, yarın yapılacak maçlarla başlayacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

Galatasaray ile Samsunspor, 62. randevuya çıkacak

Galatasaray ile Samsunspor, 62. randevuya çıkacak
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda yarı finale çıktı

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda yarı finale çıktı

Manchester United, Altay Bayındır onuruna stadında Türk bayrağı dalgalandırdı

Manchester United, Altay Bayındır onuruna stadında Türk bayrağı dalgalandırdı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet