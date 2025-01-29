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Spor, Futbol

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer: Play-off'a yükselirsek bu, camiayı birleştirecek bir şey olur

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Hollanda ekibi Twente'ye konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, galip gelerek play-off turuna yükselmeleri halinde siyah-beyazlı camiayı birleştirecek bir adım atmış olacaklarını söyledi.

Emre Doğan  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer: Play-off'a yükselirsek bu, camiayı birleştirecek bir şey olur

ENSCHEDE

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın Hollanda ekibi Twente'ye konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, galip gelerek play-off turuna yükselmeleri halinde siyah-beyazlı camiayı birleştirecek bir adım atmış olacaklarını söyledi.

Norveçli teknik adam, Enschede kentindeki De Grolsch Veste Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir maça çıkacaklarını belirten Solskjaer, "Twente'yi analiz ettik. Fenerbahçe ve Manchester United karşısında iyi oynadılar. Malmö'ye karşı zor bir deplasmandan galibiyet aldılar. İyi enerjileri olan bir takım. Akıcı futbol oynayan genç oyuncuları var. Bize zorluk çıkaracaklar. Biz de bunu çözmek zorundayız. Mücadeleye hazırız. Yarın bizim için iyi bir test olacak." diye konuştu.

Hollanda'ya kazanmak için geldiklerini vurgulayan Ole Gunnar Solskjaer, "Kazanmak zorundayız. İki takımın da hedefi aynı. Athletic Bilbao maçı çok heyecan vericiydi ama geçmişte kaldı. Zor bir süreçten geçen oyuncu grubu var. Yeni bir sayfa açtık. Bu büyük kulübü hak ettiği yere getirmek için mücadele ediyoruz. Play-off'a yükselirsek bu, camiayı birleştirecek bir şey olur. Avrupa'da devam etmek istiyoruz ama ligi de bırakmadık. Ligde de hedefimiz ilk 3'e girebilmek." şeklinde görüş belirtti.

"Taraftarı sessizleştirmemiz gerekiyor"

Twente taraftarının De Grolsch Veste Stadı'nda iyi bir atmosfer oluşturacağının altını çizen Norveçli çalıştırıcı, "Twente topa daha çok sahip olmaya çalışan bir takım. Yarın taraftarı sessizleştirmemiz gerekiyor. Bizim de topu iyi kullanma becerimiz var. Duran toplar ve geçiş oyunu önemli. Önde baskı ve topun onlarda olduğu zamanlarda en iyisini yapmalıyız. 10 gün oldu, takıma bir şeyler kattığımı düşünüyorum. Yarın bunları sahada göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Solskjaer, Hollandalı bir basın mensubunun Enschede kenti ve Twente takımıyla ilgili ne düşündüğü sorusuna, "İyi bir atmosfer yaratıyorsunuz. Umarım bu atmosfer yarın sessizliğe gömülecek. Geçen sezon iyi işler yaptınız. Takım halinde oynuyorsunuz. Oyunculardan Sem Steijn'i biliyorum. Twente iyi bir takım. Umarım daha iyiye giderler." yanıtını verdi.

"Doğru oyuncuları transfer etmek istiyoruz"

Ole Gunnar Solskjaer, ara transfer döneminde kulübün finansal durumunu da gözeterek doğru isimleri kadroya katmak istediklerini kaydetti.

10 gün önce göreve başladığını hatırlatan 51 yaşındaki teknik adam, "Doğru oyuncuları transfer etmek için çalışıyoruz. Yanlış kararlar vermek istemiyoruz. Pahalı oyuncularla kulübün finansal yapısını bozmak istemiyoruz. En iyi kararları vermek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Ernest Muçi: "Kazanmak için her şeyi yapacağız"

Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Athletic Bilbao'yu 4-1 yendikleri maçtaki motivasyonu sahaya yansıtarak Twente'yi de mağlup etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Çok önemli bir maça çıkacaklarının altını çizen Muçi, "Kazanırsak üst tura çıkacağız. Maça hazırız. İyi hazırlandık. Kazanmak için her şeyi yapacağız. İyi bir skor almayı ümit ediyoruz. Athletic Bilbao maçından farklı olacak. Bu kez deplasmanda olacağız. O maçtaki motivasyonun aynı şekilde devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Arnavut oyuncu, geçen sezon ara transfer döneminde transfer olduğu Beşiktaş'taki performansıyla ilgili bir soruyu, "Futbolda sürekli iyi olmak biraz zor. İnişlerin ve çıkışların olduğunu bilmeliyiz. Her zaman çalışmayı sürdürmek önemli. Hayalim Beşiktaş'ta mümkün olan tüm kupaları kazanmak. Bunun için daha çok çalışmalıyız. Yeni hocamızla bu hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam etmeliyiz." şeklinde yanıtladı.

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