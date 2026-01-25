Dolar
Spor, Futbol

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Eyüpspor ile karşılaşacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında yarın ikas Eyüpspor'a konuk olacak.

Metin Arslancan, Ceren Aydınonat  | 25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Eyüpspor ile karşılaşacak

İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 32 puanla 5. sırada bulunuyor.

Eksikler

Siyah-beyazlı takımda 2 oyuncu, Eyüpspor maçında formasından uzak kalacak.

Sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi ile sarı kart cezalısı Felix Uduokhai, mücadelede forma giyemeyecek.

Öte yandan İngiliz ekibi Aston Villa ile transfer görüşmelerinde bulunan Tammy Abraham'ın da maçta görev yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.

Demir Ege ile Rafa Silva ayrıldı

Beşiktaş'ta hafta içerisinde iki oyuncuyla yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen Demir Ege Tıknaz, Portekiz ekibi Braga'ya transfer oldu.

Beşiktaş'ta bir süredir forma giymeyen Rafa Silva ise bir başka Portekiz takımı Benfica'ya imza attı.

Ligde 4. randevu

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de 4. kez karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, Eyüpspor ile ligde oynadığı 3 karşılaşmada sırasıyla sahadan 2-1, 3-1 ve 2-1'lik skorlarla galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın 7 golüne eflatun-sarılı takım 3 golle karşılık verdi.

Rakibine karşı oynadığı maçlarda puan kaybı yaşamayan Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan müsabakayı ise 4-0 kazanmıştı.

Hedef yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmak

Siyah-beyazlı takım, Eyüpspor karşısında kazanarak yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı hedefliyor.

Süper Lig'de 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 7, kupada da 2 maça çıkan Beşiktaş, söz konusu süreçte yenilgi yüzü görmedi.

Sırasıyla Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Kayserispor'u yenen siyah-beyazlılar; Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor'la ise berabere kaldı.

Eyüpspor

Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan eflatun-sarılı takım, 14 puanla 17. sırada bulunuyor. Eyüpspor, ligde oynadığı son 3 maçta sadece 1 puan alabildi.

Takımda sakatlığı bulunan Luccas Claro, karşılaşmada forma giyemeyecek.

