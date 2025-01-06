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Spor, Futbol

Beşiktaş Kulübü'nde yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş’ın israf edilen her bir kuruşunun hesabını sormayı yeni yönetim kurulunun ilk kararı olarak aldık ve kayıtlara geçirdik." ifadesi kullanıldı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Beşiktaş Kulübü'nde yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

İstanbul

Kulübün açıklamasında ilk yönetim kurulu toplantısının yapıldığı belirtilerek "Yönetim kurulumuza verilen sorumluluğun ve mesajın farkında olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu bağlamda seçim döneminde verdiğimiz sözlere istinaden ilk icraatımız olarak Beşiktaş’ın israf edilen her bir kuruşunun hesabını sormayı yeni yönetim kurulunun ilk kararı olarak aldık ve kayıtlara geçirdik." ifadeleri kullanıldı.

Siyah-beyazlı kulübün 'skandallarla anılmasına' izin verilmeyeceğine vurgu yapılan açıklamada "Bu süreçte Beşiktaşlıların maddi, manevi ve hukuki her hakkını arayacak, kulübümüzün adının son bir yılda yaşananlar gibi türlü skandallarla bir daha anılmasının önüne geçecek her türlü hukuki ve kurumsal adımı atacak çalışmalara başlayacağız. Son bir yılın bu kapsamda özel olarak detaylı incelenmesi ve araştırılmasına yönelik çalışmalara birinci önceliği vererek göreve başladık. Dünyaca bilinen denetim şirketleriyle görüşmeleri hızlıca ilerletiyor ve bir hafta içinde nihayete erdirecek şekilde çalışıyoruz. Bu sürecin sonunda hukuki her yolu kullanarak sorumlulardan hesap sorma hususunda yönetim kurulu olarak oy ve görüş birliği içinde olduğumuzu ifade ederiz. Önümüzdeki dönemde Beşiktaşımızın kurumsallaşması için şeffaf ve açık bir iletişim stratejisi izleyeceğiz. Beşiktaş camiasını özlenen başarı dolu günlere yeniden kavuşturmak için tüm gücümüzle çalışacağımızdan camiamızın şüphesi olmasın." ifadelerine yer verildi.

Görev dağılımı

Yönetim kurulunda görev dağılımı da yapıldı.

Serdal Adalı başkanlığındaki yeni yönetimde görevlendirmeler şu şekilde oldu:

İkinci Başkan-Hakan Daltaban

Asbaşkan-Murat Kılıç

Asbaşkan-Kaan Kasacı

Genel Sekreter-Uğur Fora

Sayman-Çağatay Abraş

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