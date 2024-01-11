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Spor, Futbol

Beşiktaş Kulübü, Victor Ruiz ile ilgili ödemenin yapıldığını açıkladı

Beşiktaş Kulübü, alacakları zamanında ödenmediği için sözleşmesini tek taraflı fesheden İspanyol futbolcu Victor Ruiz ile ilgili uyuşmazlık dosyasının kapatıldığını açıkladı.

Ercan Çakar  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Beşiktaş Kulübü, Victor Ruiz ile ilgili ödemenin yapıldığını açıkladı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Victor Ruiz ile 7 Ağustos 2019 tarihinde imzalanan 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli anlaşma çerçevesinde, 489 bin avro tutarındaki ücretinin süresinde ödenmemesi nedeniyle oyuncunun sözleşmesini 15 Temmuz 2020 tarihinde tek taraflı feshettiği bildirildi.

Taraflar arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından 20 Aralık 2023 tarihinde verilen karara göre Victor Ruiz'e bakiye ücret ve fesih tazminatının yıllık yüzde 5 faiziyle ödenmesine karar verildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Kulübümüz, bu doğrultuda futbolcunun bakiye alacağı kapsamında 270 bin avro ve vade tarihlerinden ödeme tarihine kadar işleyen yıllık yüzde 5 faizini, fesih tazminatı kapsamında ise 2 milyon 48 bin 538,93 avro ve bu tazminat tutarına 22 Temmuz 2020 tarihinden ödeme tarihine kadar işleyen yıllık yüzde faizini, yargılama gideri kapsamında 6 bin İsviçre Frangı ile birlikte toplamda 2 milyon 728 bin 838 avro ödeyerek uyuşmazlık dosyasını kapatmış ve olası bir transfer yasağının önüne geçmiştir."

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