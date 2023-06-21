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Spor, Futbol

Beşiktaş, Konferans Ligi'nde Tiran-Dinamo Batum eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Tiran (Arnavutluk) - Dinamo Batum (Gürcistan) eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

Fatih Erel  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
Beşiktaş, Konferans Ligi'nde Tiran-Dinamo Batum eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

İstanbul

UEFA'nın İsviçre'deki merkezinde yapılan kura çekimine göre ilk maç 27 Temmuz, rövanş maçı ise 3 Ağustos'ta yapılacak.

Siyah-beyazlı ekip, çift maçlı eliminasyon sistemine göre gerçekleşen turnuvada ilk maçı kendi evinde oynayacak.

Dinamo Batum, geçen sezonu 2. sırada tamamladı

Gürcistan takımı Dinamo Batum, maçlarını 20 bin kapasiteli Batumi Stadı'nda oynuyor.

Yerel ligde 2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Batum,lig tarihinde ilk kez şampiyonluğa uzandı.

Mavi-beyazlı ekip, Gürcistan liginde geçen sezonu 2. sırada tamamladı.

Tiran, geride kalan sezonda 2. oldu

Tiran takımı Arnavutluk'tan Avrupa kupalarına en fazla katılan takım konumunda.

Maçlarını 9 bin 500 kapasiteli Selman Stermasi Stadı'nda yapan mavi-beyazlı ekibin lig tarihinde 26 şampiyonluğu bulunuyor.

Tiran, Arnavutluk liginde geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitirdi.

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