Beşiktaş, Konferans Ligi'nde Tiran-Dinamo Batum eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

İstanbul
UEFA'nın İsviçre'deki merkezinde yapılan kura çekimine göre ilk maç 27 Temmuz, rövanş maçı ise 3 Ağustos'ta yapılacak.
Siyah-beyazlı ekip, çift maçlı eliminasyon sistemine göre gerçekleşen turnuvada ilk maçı kendi evinde oynayacak.
Dinamo Batum, geçen sezonu 2. sırada tamamladı
Gürcistan takımı Dinamo Batum, maçlarını 20 bin kapasiteli Batumi Stadı'nda oynuyor.
Yerel ligde 2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Batum,lig tarihinde ilk kez şampiyonluğa uzandı.
Mavi-beyazlı ekip, Gürcistan liginde geçen sezonu 2. sırada tamamladı.
Tiran, geride kalan sezonda 2. oldu
Tiran takımı Arnavutluk'tan Avrupa kupalarına en fazla katılan takım konumunda.
Maçlarını 9 bin 500 kapasiteli Selman Stermasi Stadı'nda yapan mavi-beyazlı ekibin lig tarihinde 26 şampiyonluğu bulunuyor.
Tiran, Arnavutluk liginde geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.