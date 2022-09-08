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Spor, Futbol

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond'ı kadrosuna dahil etti.

Emre Doğan   | 08.09.2022
Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı

Istanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond'a Beşiktaş Ailesi'ne 'Hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

28 yaşındaki kanat oyuncusu, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'da forma giydi.

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