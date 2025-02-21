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Spor, Futbol

Beşiktaş, ikas Eyüpspor'u mağlup etti

Beşiktaş, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.

Metin Arslancan  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Beşiktaş, ikas Eyüpspor'u mağlup etti Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

Istanbul

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını siyah-beyazlı takım, 2-1 önde tamamladı.

1. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takımda Emre Mor'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün dokunuşuyla meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un yanından ağlarla buluştu: 1-0.

9. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Joao Mario'nun ceza sahası sol çaprazından arka direğe yaptığı ortada Immobile, topu altıpas önüne çevirdi. Rashica'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'in de müdahalesiyle üst direğe çarptı. Dönen top yeniden Rashica'nın önünde kalırken oyuncunun tamamlamak istediği meşin yuvarlak, yine Berke Özer'de kaldı.

16. dakikada siyah-beyazlılar bir kez daha direğe takıldı. Rafa Silva'nın savunma arasına attığı pasa hareketlenen Immobile, topu ayağından açınca kaleci Berke Özer kayarak araya girdi. Kısa düşen meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Joao Mario'nun aşırtma vuruşunda top üst direkten döndü.

18. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Ceza yayının içindeki Immobile'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva, net bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

27. dakikada ceza sahası sağından Svensson'un kale önüne çevirdiği top, savunmadan sekti. Arka direkte uygun durumda Immobile'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

45+2. dakikada Beşiktaş öne geçti. Eyüpspor atağının ardından hızlı hücuma çıkan siyah-beyazlı takımda Rafa Silva'nın ceza sahası sağ çaprazından arka direğe yaptığı ortada Rashica, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 1-2.

Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

55. dakikada sol kanatta Joao Mario'nun pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un sert şutunda kaleci Berke Özer, topu çeldi.

60. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Semih Kılıçsoy, rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.

Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

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