Beşiktaş ikas Eyüpspor'u 2-1 yendi

İstanbul
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ikas Eyüpspor'u Tüpraş Stadı'nda konuk etti.
Van Bronckhorst, Trabzonspor maçındaki kadroyu bozmadı
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Trabzonspor maçındaki kadroyu bozmadı.
Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye değişiklik yapmadan çıkan Hollandalı teknik adam, kaleyi Mert Günok'a teslim ederken savunma dörtlüsünü Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Arthur Masuaku ile kurdu.
Orta sahanın merkezinde Al Musrati ve Gedson Fernandes ikilisine forma veren Van Bronckhorst, hücum hattında ise Joao Mario, Rafa Silva, Milot Rashica ile Ciro Immobile'yi oynattı.
Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA
İki isim sınırda
Beşiktaş'ta iki oyuncu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Siyah-beyazlı takımda Al Musrati ve Masuaku, Eyüpspor karşısında sarı kart görmeleri halinde Bellona Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
Al Musrati; Antalyaspor, Sivasspor ve Trabzonspor maçlarında sarı kart görürken, Masuaku da Samsunpor, Antalyaspor ve Trabzonspor müsabakalarında sarı kartla cezalandırılmıştı.
Narin Güran unutulmadı
Beşiktaşlı taraftarlar, Diyarbakır'da öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran'ı unutmadı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, tribüne "Çocuklar 'Narin'dir. İncitmeyin" yazılı pankart astı.
Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, tribünlerin hemen hemen tamamını doldururken, Eyüpsporlu futbolseverler de kendilerine ayrılan bölümden karşılaşmayı takip etti.
Fotoğraf: Hakan Akgün/AA
İlk yarı
12. dakikada Caner Erkin'in uzun pasında ceza yayında topu kontrol eden Thiam, penaltı noktası civarından şutunu çekti. Kaleci Mert Günok, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
17. dakikada Midtsjö'nün Al Musrati'den topu kapmasının ardından meşin yuvarlağı önünde bulan Saiz, ceza yayı civarından şutunu çekti. Kaleci Mert, topu kornere çeldi.
20. dakikada Beşiktaş öne geçti. Joao Mario, topu rakip oyuncudan kaptıktan sonra ceza yayında bulunan Rashica'ya pasını aktardı. Rashica'nın şutunda meşin yuvarlak, kalecinin sağından geçerek fileleri havalandırdı: 1-0.
24. dakikada Rafa Silva'nın pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Rashica, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Immobile'ye aktardı. Immobile'nin bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer, topu çeldi. Eyüpspor savunması, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Müsabakanın ilk yarısı, siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA
İkinci yarı
54. dakikada Caner Erkin'in sağ taraftan kullandığı kornerde Ahmed Kutucu, ön direkte topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, direk dibinden dışarı çıktı.
57. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ortasında Rafa Silva, altıpas çizgisi önünde topa topuğuyla vurdu. Meşin yuvarlak, az farkla auta gitti.
Fotoğraf: Hakan Akgün/AA
58. dakikada kontratak şansı yakalayan Beşiktaş'ta Rashica'nın sağ kanattan ortasında Joao Mario, altıpas çizgisi önünde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, az farkla yandan auta çıktı.
64. dakikada Eyüpspor, penaltıdan beraberliği yakaladı. Maçın hakemi Zorbay Küçük, kaleci Mert Günok'un müdahalesi sonrası yere düşen Thiam'a, aldatmaya yönelik hareketinden dolayı sarı kart gösterdi. Zorbay Küçük, VAR'ın kendisini çağırmasının ardından da penaltı noktasını göstererek Thiam'ın sarı kartını iptal etti. Penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba, fileleri havalandırdı: 1-1.
Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA
79. dakikada Melih Kabasakal'ın sağ kanattan ortasında Rashica'nın müdahalesi sonrası altıpasın içinde topu önünde bulan Thiam, bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Mert Günok, topu çeldi.
90+3. dakikada Beşiktaş, penaltıdan bulduğu golle yeniden öne geçti. Tayfur Bingöl'ün Semih Kılıçsoy'a müdahalesinin ardından maçın hakemi Zorbay Küçük, VAR'ın kendisini çağırmasıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Immobile, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.
Müsabaka, siyah-beyazlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, yenilmezlik serisini sürdürürken, rakibine sezonun ilk mağlubiyetini yaşattı
Süper Lig'e Samsunspor, Antalyaspor ve Sivasspor galibiyetleriyle başlayan Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından oynadığı ilk karşılaşmada Trabzonspor'la berabere kalırken, Eyüpspor'u yenerek puanını 13'e yükseltti.
Ligde tek puan kaybını Trabzonspor deplasmanında yaşayan siyah-beyazlı ekip, bu sezon oynadığı hiçbir resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.
Rashica ilk golünü attı
Beşiktaş'ı 20. dakikada öne geçiren Milot Rashica, bu sezonki ilk golünü attı.
Bu sezon oynanan 7 resmi maçta da forma giyen Rashica, ilk golünü Eyüpspor karşısında kaydetti.
Immobile, 8 gole ulaştı
Eyüpspor karşısında Beşiktaş'a 3 puanı getiren golü 90+3. dakikada penaltıdan atan Ciro Immobile, siyah-beyazlı formayla toplamda 8. golünü kaydetti.
Süper Lig'de 5. maçında 4. golünü kaydeden tecrübeli forvet, UEFA Avrupa Ligi elemesinde ve TFF Süper Kupa maçında 2'şer gol atmıştı.
Sekizinci karşılaşmasında 8. golünü atan Immobile, maç başına gol ortalamasını 1'e yükseltti.
Immobile, ligde ve Avrupa'daki tüm gollerini Tüpraş Stadı'nda atarken, deplasmanda henüz gol sevinci yaşayamadı.
Penaltılar VAR'dan geldi
Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona eren mücadelede atılan 3 golün 2'si penaltılarla geldi.
Eyüpspor'un 64. dakikada skoru 1-1 getirdiği penaltının yanı sıra 90+3. dakikada Ciro Immobile'nin golüyle yeniden öne geçen siyah-beyazlıların penaltısında da VAR devreye girdi.
Hakem Zorbay Küçük, Eyüpspor'un penaltısında yerde kalan Mame Thiam'ın kendisini aldattığını düşünerek verdiği sarı kartı inceleme sonrasında iptal etti.
Masuaku sarı kart cezalısı
Karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında başlayan Arthur Masuaku, 90. dakikada gördüğü kartla cezalı duruma düştü.
Maç öncesi 3 sarı kartı bulunan siyah-beyazlı oyuncu, son dakikalardaki penaltı pozisyonu sonrasında rakibiyle yaşadığı tartışmanın ardından sarı kart gördü.
Beşiktaşlı oyuncu, gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında görev yapamayacak.
Eski Beşiktaşlılar rakip oldu
Siyah-beyazlı takımın eski oyuncuları Caner Erkin, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl, Eyüpspor formasıyla eski takımları Beşiktaş'a karşı görev yaptı.
Bir dönem siyah-beyazlı formayı terleten isimler arasında yer alan Dorukhan Toköz ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.