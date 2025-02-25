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Spor, Futbol

Beşiktaş, grup lideri olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü haftasında konuk olduğu Onvo Antalyaspor'u 2-1 yendi.

Süleyman Elcin  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Beşiktaş, grup lideri olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

3. dakikada Abdurrahim Dursun'un hatasıyla topu önünde bularak kaleci ile karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.


Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

10. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahasının solundan çizgiye kadar inen Masuaku'nun yerden pasında kale önünde topla buluşan Arroyo'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.


Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

54. dakikada Kaluzinski'nin sağ kanattan ortasına hareketlenen Gaich'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.


Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

64. dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Townsend'in sağ kanattan ortasında Milosevic'in kale önünden kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

76. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rashica'nın sol kanattan pası ile ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Rafa Silva'nın sert vuruşunda top üst direğe çarptıktan sonra ağlara gitti: 2-1.

Beşiktaş karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

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