Beşiktaş, grup lideri olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Antalya
3. dakikada Abdurrahim Dursun'un hatasıyla topu önünde bularak kaleci ile karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.
Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA
10. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahasının solundan çizgiye kadar inen Masuaku'nun yerden pasında kale önünde topla buluşan Arroyo'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA
54. dakikada Kaluzinski'nin sağ kanattan ortasına hareketlenen Gaich'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA
64. dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Townsend'in sağ kanattan ortasında Milosevic'in kale önünden kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
76. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rashica'nın sol kanattan pası ile ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Rafa Silva'nın sert vuruşunda top üst direğe çarptıktan sonra ağlara gitti: 2-1.
Beşiktaş karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.