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Spor, Futbol

Beşiktaş, genç futbolcu Arda Berk Özüarap ile 2028'e kadar profesyonel sözleşme imzaladı

Beşiktaş, futbol akademisi oyuncularından Arda Berk Özüarap ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Emre Doğan  | 24.02.2024 - Güncelleme : 24.02.2024
Beşiktaş, genç futbolcu Arda Berk Özüarap ile 2028'e kadar profesyonel sözleşme imzaladı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba'nın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 18 yaşındaki oyuncuyla bir araya geldiği belirtildi.

2018'den bu yana futbol akademisinde gelişimi sürdüren Arda Berk Özüarap ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığı aktarıldı.

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