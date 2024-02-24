Beşiktaş, genç futbolcu Arda Berk Özüarap ile 2028'e kadar profesyonel sözleşme imzaladı

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba'nın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 18 yaşındaki oyuncuyla bir araya geldiği belirtildi.
2018'den bu yana futbol akademisinde gelişimi sürdüren Arda Berk Özüarap ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.