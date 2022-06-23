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Spor, Futbol

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferini görüntülü mesajla duyurdu

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in transferini görüntülü mesajla duyurdu.

Yunus Kaymaz   | 23.06.2022
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferini görüntülü mesajla duyurdu

İstanbul

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 23 yaşındaki futbolcu için "Zarif, sağlam, estetik" ifadeleri kullanılarak "Beşiktaş'a hoş geldin." denildi.

Paylaşımda, siyah-beyaz formayla kamera karşısına geçen Fernandes'in resim yaptığı ve keman çaldığı detayların da yer aldığı 41 saniyelik video yer aldı.

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Portekizli futbolcu, geçen sezon Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti.

Siyah-beyazlı kulüp, şubat ayında yaptığı açıklamada, Fernandes ile 4+1 yıllığına anlaştıklarını ve oyuncu için Benfica'ya 6 milyon avro ödeneceğini duyurmuştu.

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