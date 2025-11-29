Dolar
42.51
Euro
49.33
Altın
4,219.25
ETH/USDT
3,006.10
BTC/USDT
90,575.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul’da Mor Ephrem Süryani Ortodoks Kilisesi’nden ayrılıyor.
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük ligde 17. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak Beşiktaş, rakibiyle ligde 17. kez karşı karşıya gelecek.

Metin Arslancan  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
Beşiktaş ile Fatih Karagümrük ligde 17. randevuda

İstanbul

Siyah-beyazlı takım, ligde daha önce oynanan 16 maçın 11'ini kazandı. Kırmızı-siyahlı ekip, 1959-1960 sezonundan bu yana yapılan karşılaşmalarda 2 galibiyet elde ederken, oynanan 3 mücadele ise beraberlikle sona erdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu maçlarda Beşiktaş, 35 kez fileleri havalandırdı. Fatih Karagümrük ise 12 gol kaydetti.

Siyah-beyazlılar, rakibiyle son olarak 2023-2024 sezonunda oynadığı maçlarda deplasmanda 1-0, sahasında ise 3-0 kazandı.

Beşiktaş, deplasmanda da üstün

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı mücadelelerde de üstün durumda.

Daha önce 8 kez rakibine konuk olan Beşiktaş, bu maçların 6'sında sahadan galip ayrılırken, bir karşılaşma eşitlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı ekip, bir kez de mağlup oldu.

Beşiktaş, bu maçlarda 17 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Siyah-beyazlılar, 16 maçın 15'inde gol buldu

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynadığı lig maçlarında yalnızca bir kez gol sevinci yaşayamadı.

Siyah-beyazlılar, 16 maçın 15'inde rakip fileleri havalandırırken, gol atamadığı tek mücadelede sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Kırmızı-siyahlı ekip, 1961-1962 sezonunda konuk ettiği Beşiktaş'ın gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Siyah-beyazlı takım, 6 mücadelede ise Fatih Karagümrüklü oyuncuların gol atmasına engel oldu.

En farklı sonuçlar

İki takım arasındaki en farklı sonuçlara da Beşiktaş imza attı.

Geride kalan 16 maçta siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük'ü bir kez 4-0, dört defa da 4-1'lik skorlarla mağlup etti.

Kırmızı-siyahlı takım ise rakibi karşısında 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla galibiyet elde etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Bakan Kurum'dan mahalle konakları ile ilgili paylaşım
Kışın sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
İzmir'de ağustos ayında başlayan planlı su kesintileri aralıkta da devam edecek
KVKK, bugüne kadar yaklaşık 55 bin başvuruyu sonuçlandırdı

Benzer haberler

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük ligde 17. randevuda

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük ligde 17. randevuda

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Kocaelispor, sahasında Gençlerbirliği’ni 1-0 yendi

Beşiktaş Kulübü, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini kabul etmedi

Beşiktaş Kulübü, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini kabul etmedi
Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan şampiyonluk mücadelesinde sabır vurgusu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan şampiyonluk mücadelesinde sabır vurgusu
Trabzonspor ile Konyaspor 49. randevuda

Trabzonspor ile Konyaspor 49. randevuda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet