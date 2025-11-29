Dolar
42.51
Euro
49.33
Altın
4,219.25
ETH/USDT
3,006.10
BTC/USDT
90,575.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul’da Mor Ephrem Süryani Ortodoks Kilisesi’nden ayrılıyor.
logo
Spor, Futbol

Derbide gözler golcülerin üzerinde

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1 Aralık Pazartesi günü yapılacak derbide gözler yıldız golcülerde olacak.

Emrah Oktay  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
Derbide gözler golcülerin üzerinde

İstanbul

Süper Lig'de 13. haftayı 32 puanla liderlik koltuğunda kapatan sarı-kırmızılılar ile 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbi, ligin en golcü 2 takımının mücadelesine sahne olacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ligde Galatasaray, 13 maçta attığı 28 golle ligdeki 18 takım arasında en golcü ikinci ekip konumunda. Takipçisi Fenerbahçe ise 30 kez rakip fileleri havalandırarak en golcü takım oldu.

Ev sahibi Fenerbahçe'de santrfor Youssef En-Nesyri, orta saha oyuncuları Anderson Talisca ve Marco Asensio, konuk Galatasaray'da ise santrforlar Victor Osimhen ile Mauro Icardi, gole en yakın oyuncular olarak dikkati çekiyor.

Fenerbahçe'nin formda golcüsü En-Nesyri

Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Faslı santrfor Youssef En-Nesyri, ligde attığı 7 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda.

Süper Lig'deki 13 müsabakanın tamamında forma giyen En-Nesyri, rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Bu oyuncuyu altışar golü olan Anderson Talisca ile Marco Asensio izledi. Archie Brown ile Dorgeles Nene ikişer, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Sebastian Szymanski ile Nelson Semedo ise birer kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin bulduğu 1 gol ise rakip oyuncu tarafından kendi kalesine atıldı.

Galatasaray'ın en golcüsü Icardi

Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'deki en golcü oyuncusu Mauro Icardi oldu.

Uzun bir sakatlıktan çıkan Arjantinli santrfor, ligde 12 müsabakada attığı 7 golle takımının en skorer oyuncusu olarak öne çıktı. Icardi'yi 4 golle Barış Alper Yılmaz, üçer golle Victor Osimhen, Leroy Sane ve Eren Elmalı izledi.

İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün ikişer, Davinson Sanchez, Gabriel Sara ile Lucas Torreira, birer golle takımlarına katkı verdi.

Sarı-kırmızılı ekibin bir golü ise rakip oyuncu tarafından kendi kalesine atıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Bakan Kurum'dan mahalle konakları ile ilgili paylaşım
Kışın sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
İzmir'de ağustos ayında başlayan planlı su kesintileri aralıkta da devam edecek
KVKK, bugüne kadar yaklaşık 55 bin başvuruyu sonuçlandırdı

Benzer haberler

Derbinin golleri yabancılardan

Derbinin golleri yabancılardan

Derbide kartlar havada uçuşuyor

Derbide gözler golcülerin üzerinde

Derbilerin faturası "ağır" oluyor

Derbilerin faturası "ağır" oluyor
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri bugün satışa çıkacak

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri bugün satışa çıkacak
Dursun Özbek'in 15'inci Fenerbahçe, Sadettin Saran'ın ilk Galatasaray derbisi

Dursun Özbek'in 15'inci Fenerbahçe, Sadettin Saran'ın ilk Galatasaray derbisi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet