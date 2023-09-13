Dolar
26.94
Euro
28.91
Altın
1,911.35
ETH/USDT
1,598.80
BTC/USDT
26,103.00
BIST 100
8,205.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.

Yunus Kaymaz  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, sözleşmesi yenilenen Gedson Fernandes'e yeni dönemde başarılar dilediği belirtildi.

Açıklamada, Portekizli orta saha oyuncusunun açıklamasına da yer verildi.

Sözleşme uzattığı için mutlu olduğunu belirten Fernandes, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Beşiktaş'ın bir parçası olmak benim için gurur verici bir şey. Umarım takım arkadaşlarımla bu sezon her kulvarda başarılı olacağız. Bunun için sahada her şeyimi vermeye hazırım. Ligde her maç zor. Her maça aynı ciddiyetle çıkmamız gerekiyor. Trabzonspor maçına hazırız. Sezon başından beri iyi bir grafik sergiliyoruz. Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak için savaşacağız. Umarım bizim adımıza iyi bir maç olur. Taraftarlarımızın benimle ilgili olumlu düşünceleri beni çok mutlu ve motive ediyor. Beşiktaş forması giydiğim sürece hırslı ve motive şekilde oynayacağımın sözünü taraftarlarımıza veriyorum. Her maç takımın kazanması için elimden geleni yapacağım. Savaşçı ruhum hep sahada olacak."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da ağır hasarlı 2 bloklu site kontrollü yıkıldı
Van Gölü kuraklık nedeniyle küçülmeye devam ediyor
Mardin turizmdeki hedefini yakalamak için sonbahara odaklandı
Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı
KPSS'de branş sıralamaları açıklandı

Benzer haberler

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı

Trabzonspor-Beşiktaş maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak

Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı

Eski Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya: Mevcut kırgınlıklar Beşiktaş başkanının şahsına değil, süreçle alakalı

Eski Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya: Mevcut kırgınlıklar Beşiktaş başkanının şahsına değil, süreçle alakalı
Beşiktaş kadrosunu transferlerle güçlendiriyor

Beşiktaş kadrosunu transferlerle güçlendiriyor
Eric Bailly, Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istiyor

Eric Bailly, Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet