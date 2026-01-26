Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanında 2 puan bıraktı

İstanbul
4. dakikada kaleci Jankat Yılmaz'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Metehan Altunbaş'ın ceza sahası girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta açıyı kapatan kaleci Ersin Destanoğlu, gole izin vermedi.
6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası dışında kaleci Jankat Yılmaz'ın oyun kurmak isterken yaptığı hata sonucunda rakip yarı alanın ortalarında topu önüne alan Orkun Kökçü'nün uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
21. dakikada Eyüpspor atağında ceza sahası dışında Taşkın İlter'in kale önüne havadan gönderdiği topu tek yumrukla ulaştırmak isteyen Ersin Destanoğlu'nun ıskaladığı meşin yuvarlak Umut Bozok'un önünde kalırken, oyuncu topu ağlara gönderdi. Hakem Yasin Kol, pozisyonun ardından orta yuvarlağı gösterirken VAR'da yapılan inceleme sonrasında Umut Bozok'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
32. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Talha Ülvan'ın sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu topu yatarak çıkarırken, daha sonra kaleciden seken meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.
İkinci yarı
52. dakikada Eyüpspor direği geçemedi. Sağ kanattan Emre Akbaba'nın ceza sahasına yaptığı ortaya altıpas gerisinde iyi yükselerek kafa vuruşunu yapan Metehan Altunbaş'ın şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.
53. dakikada bu kez Beşiktaş direğe takıldı. Sol iç koridordan hızla ilerleyen Rıdvan Yılmaz'ın çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak üst direkte patladı.
55. dakikada Pintor'un pasıyla ceza sahası içinde penaltı noktasının solunda topla buluşan Metehan Altunbaş'ın yerden şutunda meşin yuvarlak uzak köşeden az farkla dışarı çıktı.
57. dakikada Eyüpspor, beraberlik golünü buldu. Onguene'nin pasıyla uzak mesafede topla buluşan Umut Bozok'un ceza yayı gerisinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.
63. dakikada Eyüpspor penaltı kazandı. Umut Bozok'un pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazından Pintor, içeriye girerken Taylan Bulut'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.
65. dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı penaltıda top, kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan filelerle buluştu: 2-1.
69. dakikada Orkun Kökçü'nün pasında sağ çaprazda topu önüne alan Cengiz Ünder'in ayak içiyle yaptığı vuruşta kaleci Jankat Yılmaz, iyi uzandı ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.
76. dakikada Beşiktaş, eşitliği yakaladı. Rıdvan Yılmaz, sol kanattan taşıdığı topu son çizgiye inmeden kale önüne çevirdi. Savunmadan seken meşin yuvarlağı altıpas köşesinde önünde bulan Cengiz Ünder'in sol ayağıyla çektiği şutta top yan direğin içine çarparak filelere gitti: 2-2.
83. dakikada Beşiktaş net golü kaçırdı. Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı orta, sağ çaprazdaki Cengiz Ünder'in önünde kaldı. Cengiz'in çaprazdan şutunda top, kale önüne havalanırken Mustafa Erhan Hekimoğlu kafayla meşin yuvarlağı altıpas içine indirdi. Savunmadan seken topu penaltı noktası civarında boş pozisyonda tamamlamak isteyen Salih Uçan'ın şutunda top önce Onguene'ye, daha sonra Umut Meraş'a çarptı ve kornere çıktı.
88. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta top yan direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Orkun Kökçü ilk golünü attı
Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna dahil ettiği Orkun Kökçü siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.
Beşiktaş'ta 15'i lig maçı olmak üzere toplam 22 müsabakada görev yapan tecrübeli oyuncu, siftahı Eyüpspor deplasmanında yaptı. Kaleci Jankat Yılmaz'ın hatalı pasında kaptığı topu ceza sahası dışından kaleye göndererek takımını 1-0 öne geçiren Orkun Kökçü gol sevincini taraftarlarının önüne giderek kutladı.
Siyah-beyazlı oyuncu daha sonra da yedek kulübesine gelerek Sergen Yalçın'la kucaklaştı.
Yenilmezlik serisi 10 maç oldu
Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 10 maçta mağlup olmadı.
Bu sezonun ilk yarısında evinde 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 8, kupada da 2 maça çıkan siyah-beyazlılar, bu süreçte rakiplerine yenilmedi.
Söz konusu maçlarda Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Kayserispor'u yenen Beşiktaş, Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Eyüpspor karşılaşmalarında ise rakipleriyle berabere kaldı.
Direkleri geçemediler
İki takım da maç içinde direklere takıldı.
Eyüpspor 52. dakikada Metehan Altunbaş'la direkten dönerken, Beşiktaş iki gol girişiminde direği geçemedi.
İlkinde Rıdvan Yılmaz'ın 53. dakikadaki şutunda üst direkten dönen meşin yuvarlak, 88. dakikada Cengiz Ünder'in kullandığı serbest vuruşta yan direğe isabet aldı.
Bayrağa saldırının protestosu devam etti
Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen eyleme maçtan önce gösterilen tepki ikinci yarıda da devam etti.
Karşılaşmanın 47. dakikasında iki takım taraftarları da Türk bayraklarını havaya kaldırırıp İstiklal Marşı okuyarak protestosunu sürdürürken "Bayrağa uzanan eller kırılsın" şeklinde tezahürat yaptı.
Başkan Adalı'ya protesto
Ara transfer döneminde henüz kadrosuna takviye yapamayan Beşiktaş'ta taraftarlar duruma tepki gösterdi.
Maçın bazı bölümlerinde siyah-beyazlı yönetime yönelik olarak "Transfer nerede" diye tezahürat yapan Beşiktaşlılar, "Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak kursağımızda kalıyor, söylesene bize hoca takım niye oynamıyor" diye bağırdı.
Eyüpspor'un 2-1 öne geçmesinin ardından protestonun dozunu yükselterek yönetimi istifaya çağıran Beşiktaşlı taraftarlar "Adalı istifa", "Transfer yapmayın bırakın gidin" şeklinde tempo tuttu.
Cengiz Ünder 6 maç sonra gol attı
Beşiktaş'ta bu sezon attığı kritik gollerle dikkati çeken Cengiz Ünder 6 haftalık aranın ardından gollerine devam etti.
Karşılaşmanın 76. dakikasında Rıdvan Yılmaz'ın ortasında meşin yuvarlağı filelerle buluşturan Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla 5. gol sevincini yaşadı.
Cengiz Ünder daha önce oynadığı maçlarda da RAMS Başakşehir, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Samsunspor filelerini havalandırmıştı.
Umut Bozok'un 2 golü sayılmadı
Maçta toplamda 4 kez Beşiktaş'ın filelerini havalandıran Eyüpspor'un 2 golü ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Eyüpspor, Beşiktaş'ın attığı ilk golden sonra gelişen atakta Umut Bozok'la 21. dakikada topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle gol geçerli kabul edilmedi.
Umut, 90+4. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak topu filelere gönderdi ancak bu gol de aynı gerekçeyle geçerli sayılmadı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oyunun başlangıcında ciddi bir konsantrasyon eksikliği yaşadık."
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Beklemediğimiz bir oyun ve skor oldu. Oyunun başlangıcında ciddi bir konsantrasyon eksikliği yaşadık. Oyun formatımızın dışında oynadık. Erken öne geçmemize rağmen oyunun devamında zor anlar yaşadık. Oyunu çevirmek için hamleler yaptık. Kazanabilirdik ama bizim adımıza mücadele gücü, ikinci toplar, normal oyun anlayışımızın dışındaydı. Bazen kazanamıyorsunuz. Bunlar futbolda olağan şeyler. Kötü bir oyunun son bölümde beraberilği kurtarmak bizim için iyiydi." ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın, motivasyon eksikliği yaşandıklarını belirterek, "Futbolda bunlar olağan şeyler. Bir takım her maça maksimum performansla devam edemez. Oyunun doğasında olan şeyler bunlar. Bugün çok fazla negatiflik vardı takımda. Bireysel performans düşüklüğü vardı. Oyunun başlangıcında takımın motivasyonunun bozuk olduğunu kendi aramızda konuştuk. Üç puan kazanmamız gereken bir maçtı. Futbol kağıt üzerinde değil sahada oynanıyor. Koşmak, mücadele etmek lazım kazanmak için. İki puan kaybettiğimizin için üzgünüz." diye konuştu.
Transfer konusuna da değinen Yalçın, şunları aktardı:
"Transfer görüşmelerimiz var. Seviye üstü, takıma katkı yapacak oyuncular almak istiyoruz. Herkes çalışıyor eksik bölgeleri doldurmak için. Çok ayrılık oldu. Bu oyuncuların bir bölümü planlamamızda yoktu. Çok da önemli kayıplar yaşamadık. Stoper, sol bek, merkez orta saha, kenar ve santrfor gibi oyuncular bulmuştuk ama son dakikada işler bozuldu. İşin ekonomik tarafına da bakmak lazım. Sadece Abraham ve Rafa Silva'nın ayrılması kulübe bundan sonrası için 60 milyon avro avantaj sağladı. Beşiktaş camiası olarak ciddi bir değişim söz konusu. Ayrılma konusunda doğru şeyler yaptık. Hangi oyuncuya gitsek 25-30 milyon avro gibi rakamlar çıkıyor karşımıza. Bu da zorluyor. Yaz dönemi olsa belki daha rahat hareket ederiz. Ciddi katkı yapacak oyuncular planlıyoruz."
ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Atilla Gerin: "Ligde kalıcı olmak için mücadele edeceğiz"
ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atilla Gerin, ligde kalma mücadelesinin içinde olacaklarını söyledi.
ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atilla Gerin, ligde kalma mücadelesinin içinde olacaklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, "Beşiktaş'tan aldığımız 1 puan bizim için iyi bir puan. Geçen hafta da son 10 saniyede 2 puan bırakmıştık. Bugün de kazanıp kaybedebilirdik. Beşiktaş'ın savunma zaaflarına çalıştık. Genç bir takımla oynuyoruz, bu takımın bir an önce lige adapte olması lazım. Bu puanlar onlara moral oluyor ve öz güven kazanıyorlar. Bundan mutluyum. Hepsine teşekkür ediyorum, inanılmaz mücadele ediyorlar. Küme düşmeme mücadelesinin içinde olacağız. Bu çocuklara taraftarlarımız destek olsun. Kulübümüzdeki sorunlar belli. Ligde kalıcı olmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.