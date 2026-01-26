Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Manchester City-Galatasaray maçını, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 8. ve son haftasında İngiliz ekibi Manchester City ile 28 Ocak Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maçı, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Metin Arslancan  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Manchester City-Galatasaray maçını, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Etihad Stadı'nda TSİ 23.00'te oynanacak karşılaşmada Hernandez'in yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

Karşılaşmada VAR koltuğunda İspanya'dan Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Almanya'dan Robert Schröder görev yapacak.

Manchester City-Galatasaray maçını, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek

Manchester City-Galatasaray maçını, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek

