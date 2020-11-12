Euro
9.08
Dolar
7.68
BIST 100
1,271.75
Altın
1,876.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Koronavirüs

Beşiktaş, 5 oyuncusunda Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı

Siyah-beyazlı takımda test sonuçları pozitif çıkan futbolcu sayısı 8'e yükseldi.

Ercan Doğan   | 12.11.2020
Beşiktaş, 5 oyuncusunda Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı

İstanbul

Beşiktaş Kulübü, 3 oyuncusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığını, ülkelerinin milli takımında yer alan iki futbolcusunda da pozitif bulguya rastlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipte pozitif vaka sayısı 8'e yükseldi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcu ve görevli idari personele uygulanan Kovid-19 test sonuçları sonunda biri kadro dışı bırakılan olmak üzere üç futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Ayrıca, ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan iki futbolcunun Kovid-19 PCR testlerinde de pozitif bulguya rastlandığının kulübe bildirildiği kaydedildi.

Tarama testleri pozitif sonuç veren futbolcuların; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlandığı vurgulandı.

Siyah-beyazlı kulüp, daha önce de 3 oyuncusunun test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fed Başkanı Powell: Gelecek birkaç ay zorlu olabilir
Beşiktaş, 5 oyuncusunda Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı
İngiltere’de salgının başından bu yana günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 30 bini aştı
İtalya'da son 24 saatte 37 bin 978 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Netanyahu: Pfizer'in Kovid-19 aşısı ocaktan itibaren İsrail'e gelmeye başlayacak

Benzer haberler

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi

A Milli Futbol Takımı, Rusya maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, 5 oyuncusunda Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı

PFDK'den Ersin Destanoğlu'na 2, Mattias Erik Johansson'a 3 maç ceza

PFDK'den Ersin Destanoğlu'na 2, Mattias Erik Johansson'a 3 maç ceza
Futbolda ara transfer dönemi 5 Ocak'ta başlayacak

Futbolda ara transfer dönemi 5 Ocak'ta başlayacak
Liverpoollu Gomez sezonun önemli kısmını kaçıracak

Liverpoollu Gomez sezonun önemli kısmını kaçıracak