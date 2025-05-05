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Trent Alexander-Arnold, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, İngiliz milli futbolcu Trent Alexander-Arnold'ın sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.

Mutlu Demirtaştan  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Trent Alexander-Arnold, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak

İstanbul

Kulübün açıklamasında sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Alexander-Arnold'ın, sezon sonu takımdan ayrılma kararı aldığı belirtildi.

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Açıklamada görüşüne yer verilen Alexander-Arnold, "20 yıldır her gün, her şeyimi verdikten sonra artık bir futbolcu ve insan olarak değişime, yeni bir meydan okumaya ihtiyacım olduğunu hissettiğim bir noktaya geldim. Bence bunu yapmak için doğru zaman. Taraftarlara söylemek istediğim çok şey var. Asıl önemli olan büyük bir teşekkür. Sizler en başından beri benimleydiniz, beni desteklediniz, yanımdaydınız. Desteğinizi, sevginizi, yaptığınız her şeyi her zaman hissettim. Her dakikası güzeldi." ifadelerini kullandı.

Liverpool altyapısına 6 yaşındayken giren Alexander-Arnold, A takıma yükseldiği 2016'dan bu yana 352 maça çıktı ve 23 gol kaydetti.

Real Madrid ile transferde ismi anılan 26 yaşındaki İngiliz sağ bek, Liverpool formasıyla ikişer defa İngiltere Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, İngiltere Federasyon Kupası ve Community Shield zaferleri yaşadı.

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