Dolar
38.59
Euro
43.82
Altın
3,314.69
ETH/USDT
1,802.00
BTC/USDT
94,060.00
BIST 100
9,101.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen için Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluğunu ilan eden üçüncü takım Bayern Münih oldu

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde şampiyonluğunu ilan eden üçüncü takım Bayern Münih oldu.

Mutlu Demirtaştan  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluğunu ilan eden üçüncü takım Bayern Münih oldu

İstanbul

Fransa (Ligue 1) ve İngiltere'de (Premier Lig) önceki haftalarda şampiyonluğu garantileyen Paris Saint-Germain (PSG) ile Liverpool'un ardından Bayern Münih, Almanya'da (Bundesliga) mutlu sona ulaştı.

Sezon sonu yaklaşırken İspanya (LaLiga) ve İtalya'da (Serie A) ise şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabet sürdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bayer Leverkusen berabere kaldı, Bayern Münih şampiyon oldu

Bundesliga'da Bayern Münih, Bayer Leverkusen'in puan kaybetmesiyle bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bayern Münih, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği Leipzig deplasmanından 3-3'lük beraberlikle döndü. Bavyera ekibi, Eric Dier, Michael Olise ve Leroy Sane'nin golleriyle 3-2 üstünlük yakalasa da uzatma dakikalarında gelen gole engel olamadı.

İddiasını sürdürebilmesi için kazanması gereken Bayer Leverkusen ise deplasmanda Freiburg ile 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluk şansını kaybetti.

Eintracht Frankfurt, milli futbolcu Can Uzun'un 74. dakikada oyuna girdiği Mainz 05 deplasmanında 1-1'lik beraberliğe razı oldu.

Ligin 32. haftasında şampiyon Bayern Münih, 76 puana ulaştı. Bayer Leverkusen 68 ve Eintracht Frankfurt 56 puan topladı.

Barcelona puan farkını korudu

LaLiga'da Barcelona, Valladolid deplasmanında Raphinha ve Fermin Lopez'in golleriyle 2-1 kazanarak üst üste 4. galibiyetini aldı.

Real Madrid, sahasında Celta Vigo'yu 3-2 yendi. Milli futbolcu Arda Güler, 83 dakika görev yaptığı mücadeleyi birer gol ve asistle tamamladı.

Atletico Madrid'in Alaves'e konuk olduğu karşılaşma ise golsüz sona erdi.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın forma giydiği mücadelede Getafe, deplasmanda Rayo Vallecano'ya 1-0 yenildi.

Barcelona'nın 79 puanla zirvede yer aldığı 34. hafta sonunda Real Madrid 75 ve Atletico Madrid 67 puan elde etti.

Napoli 3 puanlık avantajını sürdürdü

Serie A'da Napoli, Lecce deplasmanında Giacomo Raspadori'nin golüyle 1-0 kazanarak art arda 4. galibiyetine ulaştı.

Zirvenin takipçisi Inter, sahasında Hellas Verona'yı 1-0 yendi ve iki hafta sonra galip geldi. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, cezası nedeniyle forma giyemedi.

Atalanta, Monza deplasmanında 4-0'lık net bir galibiyet aldı.

Roma ise Fiorentina'yı ağırladığı mücadeleyi 1-0 kazandı. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Zeki Çelik, 77 dakika sahada kaldı. İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri yönetiminde çıkışını sürdüren Roma'nın ligdeki yenilmezlik serisi 19 maça çıktı.

Ligin 35. haftasında 77 puana ulaşan Napoli, Inter'in 3 puan önünde liderliğini korudu. Atalanta 68, Juventus, Roma ve Lazio 63'er puanla iki takımı izledi.

Şampiyon Liverpool, Chelsea'ye kaybetti

Premier Lig'de şampiyonluğunu önceki hafta ilan eden Liverpool, deplasmanda Chelsea'ye 3-1 yenildi.

Chelsea, Enzo Fernandez, Jarell Quansah (kendi kalesine) ve Cole Palmer'ın (penaltıdan) golleriyle galibiyete ulaşırken Liverpool'un tek golü Virgil van Dijk'tan geldi.

Arsenal'ın evinde Bournemouth'a 2-1 mağlup olduğu haftada Manchester City ise sahasında Wolverhampton'ı 1-0'lık skorla geçti.

Ligde 35. hafta geride kalırken şampiyon Liverpool, 82 puan topladı. Arsenal 67, Manchester City 64, Newcastle United ve Chelsea 63'er puanla sıralandı.

PSG peş peşe ikinci kez kaybetti

Ligue 1'de şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden PSG, deplasmanda Strasbourg'a 2-1 yenilerek art arda ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri, Lucas Hernandez (kendi kalesine) ve Felix Lemarechal attı. PSG'nin tek golü ise Bradley Barcola'dan geldi.

Lille'in sahasında Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kaldığı haftada, Monaco ise deplasmanda Saint-Etienne'i 3-1 yendi.

Ligde 32. hafta sonunda şampiyon PSG, 78 puanla zirvede yer aldı. Marsilya 59 ve Monaco 58 puanla PSG'nin ardından sıralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanlığı "Sentetik Medya ve Enformasyon Güvenliği Çalıştayı" düzenleyecek
Tarihi müzik aletleri Sivas Atatürk Kongre Müzesi'nde sergileniyor
Bakan Yumaklı: Orman yangınlarıyla mücadelede bütün unsurlarımızla hazırlıklarımızı tamamladık
Türkiye İstatistik Kurumu 12 uzman yardımcısı alacak
Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Küçükcan, Endonezya Din İşleri Bakanı Umar ile görüştü

Benzer haberler

Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluğunu ilan eden üçüncü takım Bayern Münih oldu

Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluğunu ilan eden üçüncü takım Bayern Münih oldu

Bundesliga'da Leverkusen puan kaybetti, Bayern Münih şampiyon oldu

Leipzig'le 3-3 berabere kalan Bayern Münih, şampiyonluğunu ilan etme şansını kaçırdı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet