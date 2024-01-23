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Spor, Futbol

Beşiktaş, 10 kişi kalan Adana Demirspor ile yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.

Süha Gür, Emre Doğan  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Beşiktaş, 10 kişi kalan Adana Demirspor ile yenişemedi Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor'u konuk etti.

İlk yarı

22. dakikada hücum yönünün sağından kullanılan köşe vuruşunda penaltı noktası civarında Zaynutdinov'un uçarak kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

27. dakikada Fernandes'in ön direğe ortasında Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

35. dakikada orta alanın sağından aldığı topla hareketlenen Rashica'nın Gravillon'dan sıyrıldıktan sonra uzak direğe şutunda top direk dibinden dışarı çıktı.

45. dakikada Svensson'un sağdan sert ortasında penaltı noktası civarında Cenk Tosun'un kafa vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İlk yarı, golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada soldan Emrecan Terzi'nin ortasında penaltı noktasının sağında topu kontrol eden Tayfur Bingöl'ün müsait durumda vuruşunda top kalecide kaldı.

69. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağdan Svensson'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Semih'in sağına çekerek şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

90. dakikada soldan Rebic'in ortasında altı pasta Muleka'nın müsait durumda kafa vuruşunda top kaleye paralel auta gitti.

Karşılaşma, başladığı gibi golsüz sonuçlandı.

Tayfur Bingöl ve Mert Günok, Sivasspor maçında cezalı

Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı müsabakada sarı kart gören Tayfur Bingöl ile Mert Günok, cezalı duruma düştü.

Bu sezon ligde dördüncü sarı kartlarını gören iki oyuncu, Süper Lig'in 23. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Yusuf Barasi kırmızı kart gördü

Yukatel Adana Demirspor'da Yusuf Barasi, 48. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

20 yaşındaki futbolcu, orta sahada Demir Ege Tıknaz'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Yusuf Barasi, ilk sarı kartını 29. dakikada görmüştü.

Sahasında 5. kez puan kaybı yaşadı

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de ev sahibi takım unvanıyla oynadığı 11. müsabakada 5. kez puan kaybetti.

Tüpraş Stadı'nda çıktığı bu maçların 6'sını kazanan siyah-beyazlılar, puan kaybı yaşadığı karşılaşmalarda ise 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Taraftarlardan Hasan Arat'a transfer çağrısı

Beşiktaş taraftarı, siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat'a transfer çağrısında bulundu.

Taraftarlar, karşılaşmanın son anlarında "Hasan Arat, transfer nerede" şeklinde tezahürat yaptı.

Ayrıca siyah-beyazlı taraftarlar, maçın ardından tribüne çağırdığı futbolculara tepki gösterdi.

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