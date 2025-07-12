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Spor, Futbol

Beşiktaş Kulübü, Orkun Kökçü'nün transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu

Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi için Benfica ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını bildirdi.

Can Öcal  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
Beşiktaş Kulübü, Orkun Kökçü'nün transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Benfica ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

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24 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde Hollanda temsilcisi Feyenoord ve Portekiz ekibi Benfica'da forma giydi.

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