Başakşehir, Süper Lig'de yoluna "Doludizgin" devam ediyor

Kayseri/İstanbul
İlk yarı
12. dakikada orta sahanın sağından aldığı topla içe kateden Ramazan Civelek'in şutu RAMS Başakşehirli savunma oyuncularına çarparak kornere gitti.
14. dakikada sarı-kırmızılıların kullandığı kornerde Ramazan'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak rakip takımın savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.
33. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ortasında topla buluşan Harit, Denswil'in müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Batuhan Kolak penaltı noktasını gösterdi.
35. dakikada penaltıyı kullanan Selke, top ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.
38. dakikada RAMS Başakşehir'in gelişen atağında ceza sahası sağında topla buluşan Harit'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
ilk 45 dakikayı RAMS Başakşehir 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
49. dakikada Shomurodov'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Kemen'in sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu kornere çeldi.
55. dakikada orta sahanın sol tarafından aldığı topla içe kateden Harit'in pasında topla buluşan Shomurodov'un ceza sahasına girdikten sonraki şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kornere çeldi.
66. dakikada RAMS Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Operi'nin kullandığı taç atışında savunmadan seken topla içeri kateden Shomurodov'un vuruşunu kaleci Bilal Bayazıt kurtardı. Ramazan Civelek'in müdahale etmeye çalıştığı top, kendi ağlarına gitti: 0-2.
80. dakikada orta sahanın sağ tarafından aldığı topla içe kateden Fayzullayev'in pasında ceza yayı üzerinde meşin yuvarlakla buluşan Kemen'in şutunda top az farkla dışarı çıktı.
86. dakikada RAMS Başakşehir farkı 3'e çıkardı. Shomurodov'un uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Da Costa'nın şutunda top ağlarla buluştu: 0-3.
RAMS Başakşehir, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla ligde 8. kez kazanan Başakşehir, puanını 29'a yükseltti. Sekizinci yenilgisini yaşayan Kayserispor ise 15 puanda kaldı.
Ligde üst üste 4. galibiyet
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de galibiyet serisini 4 maça çıkardı.
Ligde oynadığı son 6 mücadelede 5 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan turuncu-lacivertliler, hanesine 16 puan yazdırarak çıkışını devam ettirdi.
Bu süreçte 16 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 4 gole engel olamadı.
Süper Lig'de dış sahadaki son 3 maçı kazandı
Başakşehir, ligde konuk takım ünvanıyla çıktığı son 3 müsabakada hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı.
Turuncu-lacivertliler, deplasmanda oynadığı son 3 maçta Kasımpaşa, Samsunspor ve Kayserispor'u mağlup etti.
Üç golün 2'si Selke ve Da Costa'dan
Başakşehir'in Kayserispor karşısında kaydettiği 3 golün 2'sine Davie Selke ile Nuno da Costa imza attı.
Yeşil Burun Adalı futbolcu Da Costa, Süper Lig'de üçüncü kez gol sevinci yaşadı. Alman oyuncu Selke ise Süper Lig'de ikinci defa ağları havalandırdı.
Ramazan Civelek'in kendi kalesine attığı ikinci golde pozisyonun içinde yer alarak önemli rol oynayan Özbek futbolcu Eldor Shomurodov, üçüncü golün de asistini yaptı.
Teknik Direktör Djalovic: "Biz hiçbir zaman pes etmeyeceğiz"
Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Radomir Djalovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, RAMS Başakşehir'i galibiyetlerinden dolayı tebrik etti.
Geçen hafta oynadıkları Beşiktaş maçının ardından daha iyi bir oyun sergileyeceklerini düşündüğünü ancak Başakşehir'e karşı aldıkları mağlubiyetin ardından hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Djalovic, maçın ilk 30 dakikasında takım olarak iyi oynadıklarını söyledi.
Rakiplerinin penaltı kazanmasının ardından yedikleri golden sonra zorlandıklarını ifade eden Djalovic, "Açıkçası maçın ikinci yarısında aptalca goller yedik diyebilirim ama devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Savaşmamız gerekiyor, eğer yere düşerseniz herkes üstünüze basar. Dolayısıyla biz buna müsaade etmeyeceğiz. Önümüzdeki maçlarda elimizden gelen mücadeleyi gösterip bu zorlu süreçten, şu an düşme postasının içerisindeyiz buradan çıkmak istiyoruz." diye konuştu.
Başkan Açıkalın: "Maksimum verimli oyuncuları takımımıza katmak istiyoruz"
Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın ise stat çıkışında yaptığı açıklamada, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını, Beşiktaş maçının ardından sahalarında galibiyet beklediklerini söyledi.
Zor bir fikstürlerinin olduğunu ve transfer için de gece, gündüz çalıştıklarını dile getiren Açıkalın, şöyle konuştu:
"Maksimum verimli oyuncuları takımımıza katmak istiyoruz. Yoksa buraya transfer yapmak için 3-5 tane oyuncu getirmek kolay ama biz tamamen Kayserispor'un menfaatleri doğrultusunda yürümeye çalışıyoruz. Bu süreçte böyle kazalar, oyunsal, puansal anlamda yaşayacağız. Biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Skor önemli ama bugün 3-0'dan ziyade oynadığımız oyun hepsinden fazla üzmüştür. Umarım bir an önce takımımız gerekli oyunu oynar diye düşünüyorum."
Gelecek hafta Galatasaray'la karşılaşacaklarını anımsatan Açıkalın, Kayserispor'un gerektiği gibi sahaya çıkıp oynayacağını belirtti.
RAMS Başakşehir cephesi
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin de maçın başından sonuna kadar galibiyeti hak ettiklerini söyledi.
Rakiplerine çok az pozisyon verdiklerini dile getiren Şahin, takımının defansif anlamda iyi bir oyun sergilediğini belirtti.
Kayserispor'a başarı temennisinde bulunan Şahin, şunları kaydetti:
"Oyuncularımız, Kayseri deplasmanının ilk 20-30 dakikasının hem hava şartlarından hem de Kayserispor'un oyunundan dolayı kolay olmayacağını biliyordu. Ona da iyi bir karşılık verdiler. Attığımız goller, defansif anlamda 90 dakika hiç durmayan, her zaman iyi bir defans anlayışı sergileyen Başakaşehir vardı. Umarım bunda hemfikirizdir. Maçın başından sonuna kadar galibiyeti hak eden taraf bizdik. Kayserispor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."