Başakşehir, Süper Lig'de son 8 maçında 6. galibiyetini aldı ve çıkışını sürdürdü

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında ikas Eyüpspor ile RAMS Başakşehir takımları Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı.
İlk yarı
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
14. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Fayzullayev'in sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Selke'nin ceza sahası içinde düzgün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1
20. dakikada Harit'in uzak mesafeden çıkardığı şutta, kaleci Jankat Yılmaz topu kornere çeldi.
RAMS Başakşehir, soyunma odasına 1-0 önde gitti.
İkinci yarı
53. dakikada RAMS Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Operi'nin pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Shomurodov, ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluşturdu: 0-2
61. dakikada Umut Güneş'in ara pasıyla topu önüne alan Shomurodov'un penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta, kaleci Jankat Yılmaz gole izin vermedi.
65. dakikada Eyüpspor atağında Talha Ülvan'ın ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta, top yandan dışarı çıktı.
67. dakikada Harit'in indirdiği topu ceza yayının içinden düzgün bir vuruşla kaleye gönderen Shomurodov'un şutunda, kaleci uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+3. dakikada Eyüpspor farkı bire indirdi. Torres'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok'un köşeye yaptığı plasede, meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-2
RAMS Başakşehir maçı 2-1 kazandı.
Ligdeki son 8 karşılaşmada 6. galibiyet
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.
Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de çıktığı son 8 müsabakanın 6'sını kazanırken, 2'sinde sahadan beraberlikle ayrıldı.
Başakşehir, ligde son yenilgisini 13. haftada Trabzonspor karşısında yaşadı. İstanbul temsilcisi, 24 Kasım 2025'te ağırladığı bordo-mavililere 4-3 mağlup olmuştu.
Shomurodov gollerine devam ediyor
Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, golcü kimliğini Eyüpspor maçında da sahaya yansıtmayı başardı.
Karşılaşmanın 53. dakikasında fileleri havalandıran Shomurodov, bu sezon ligde 15. golünü kaydetti.
30 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de forma giydiği 21 maçın 14'ünde gol sevinci yaşadı.
Selke ligde üçüncü golünü attı
Başakşehir'in Alman futbolcusu Davie Selke, bu sezon ligde üçüncü kez fileleri havalandırdı.
Selke, karşılaşmanın 14. dakikasında yaptığı şık kafa vuruşuyla turuncu-lacivertlilerin ilk golünü kaydetti.
Alman santrfor, bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor ve Kayserispor'a karşı da birer kez ağları sarsmıştı.
Kazımcan Karataş ilk kez forma giydi
Başakşehir'in yeni transferi Kazımcan Karataş, ilk maçına çıktı.
Ara transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen 23 yaşındaki sol bek, 65. dakikada Christopher Operi'nin yerine oyuna girdi.
Şahin: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık
RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmaya iyi başladıklarını belirten 37 yaşındaki teknik adam, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İyi oynadık. Çaykur Rizespor maçından ders çıkardık. Oyuncular durmadan atak yapmaya çalıştı. Daha çok üçüncü bölgede oynadık. Sadece son dakikada yediğimiz gol biraz üzdü." diye konuştu.
Süper Lig'de oynadıkları son 8 maçta 6 galibiyet aldıklarının hatırlatılması ve 22. haftada Beşiktaş ile yapacakları maçın sorulması üzerine Nuri Şahin, şu ifadeleri kullandı:
"Gayet iyi oynuyoruz. Güzel bir seri. Bu, bir sürecin getirdiği bir şey. Oyunumuz oturdu. Daha iyi oynayabiliriz. İstediğimiz seviyeye yaklaştığımızı düşünüyorum. Haftaya Beşiktaş gibi çok değerli ve büyük bir takıma karşı oynayacağız. Beşiktaş, 6 puan önümüzde. Kendimizi en yüksek seviyede test edeceğimiz bir maç olacak. Sahamızda oynayacağız. İnşallah 3 puanı alırız."
Gerin: İstediklerimizin çoğunu yapamadık
Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galibiyet dolayısıyla Başakşehir'i tebrik eden Atila Gerin, "İstediklerimizin çoğunu yapamadık. Topa sahip olamadık. Başakşehir'in topa sahip olması nedeniyle mücadele gücümüz biraz düştü. Yeni bir takımız. Kadromuzda çok genç oyuncular var. Oyuncuların Süper Lig'in asıl zorluklarını görmesi açısından fırsat maçları oynuyoruz. Buradan çıkarımlar yapmak istiyoruz. Küme düşmeme mücadelesi veriyoruz. Her puana saldırıyoruz. Her puan kıymetli. Puan alamadığımız için üzgünüz. Yine de oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.