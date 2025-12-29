Bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve 75 bölgesel gözlemci, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve 75 bölgesel gözlemciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
İstanbul
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen bölgesel hakem, bölgesel yardımcı hakem ve bölgesel gözlemcilerin futbol disiplin talimatının 57. maddesi uyarınca 29 Aralık tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.
