Spor, Futbol

Bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve 75 bölgesel gözlemci, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve 75 bölgesel gözlemciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 29.12.2025 - Güncelleme : 29.12.2025
Bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve 75 bölgesel gözlemci, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen bölgesel hakem, bölgesel yardımcı hakem ve bölgesel gözlemcilerin futbol disiplin talimatının 57. maddesi uyarınca 29 Aralık tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
Benzer haberler

Süper Lig'de ilk yarının kart raporu

