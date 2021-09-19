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Spor, Futbol

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Korkmaz: Galatasaray karşısında haklı bir galibiyet aldık

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmaya ilişkin, "Futbolcularımızın oynadıkları futbol ve mücadeleleriyle galibiyeti hak ettiğini düşünüyorum." dedi.

Emrah Oktay   | 19.09.2021
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Korkmaz: Galatasaray karşısında haklı bir galibiyet aldık Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

İstanbul

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Türk Telekom Stadı'nda 1-0 kazandıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın maça UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio karşısında aldığı galibiyetin moraliyle çıktığını belirten Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray, hafta içi çok iyi bir oyunla çok önemli ve hak ettiği bir galibiyet aldı. Onun moral ve motivasyonuyla bizim karşımıza çıktılar. Bizim için zor bir süreç olacağını biliyorduk. Takımıma, özellikle koşucu oyunculara engel olmamız ve onlara karşı aynı reaksiyonu göstermemiz gerektiğini anlattım. Bunu yaptık. Savunma olarak da enine-boyuna çok iyi daralttılar. Hücuma çıkarken paslarımızda daha dikkatli olsaydık, daha fazla pozisyona girebilirdik ama futbolda bunlar oluyor. Önemli olan buradan galibiyetle ayrılmaktı. Futbolcularımızın hem oynadıkları futbol hem de mücadeleleriyle galibiyeti hak ettiğini düşünüyorum. Kendilerini tebrik ediyorum."

Bülent Korkmaz, maç içinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yedek kulübesiyle tartışma yaşadığı iddialarının sorulması üzerine, "Galatasaray'ın eski oyuncusuyum. Maç içinde Fatih hoca ile konuşmam kadar normal bir şey yok. Bir teknik direktör diğeriyle konuşuyor. Benimle Fatih hoca arasında bir tartışma olmadı. Benim bir teknik direktöre, Fatih Terim'e saygısızlık yapmak gibi bir kişiliğim yok. Benim hiçbir meslektaşıma karşı saygısızlığım olmaz." diye konuştu.


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