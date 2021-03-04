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Spor, Futbol

Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe puanları paylaştı

Aytemiz Alanyaspor evinde ağırladığı İzmir temcsilcisi Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Mustafa Kurt   | 04.03.2021
Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe puanları paylaştı Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Göztepe maçı, 1-1'lik skorla sona erdi.

6. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Soner Aydoğdu, atağın yönünü attığı uzun pas ile sağa çevirdi. Topu kontrol eden Murat Paluli, ceza sahası sağ çaprazdan girer girmez çektiği şutta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

17. dakikada orta alanda Alanyaspor'dan Bareiro kafayla topu Kadzioru ile buluşturdu. Ceza sahası sağ çaprazına giren Kadzior'un şutunu kaleci kontrol etti.

21. dakikada Juanfran'ın pasıyla topla buluşan Bareiro, kalecinin de öne çıkmasını fırsat bilerek topu aşırtma bir vuruşla filelerle buluşturdu. Ancak gol, VAR kontrolü sonrası iptal oldu.

43. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan içeriye giren Halil Akbunar topu ön direğe ortaladı. Alanyasporlu futbolcu Fatih Aksoy'un ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

48. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takım atağında Juanfran, ceza sahası çizgisine yakın bölgeye pası çıkardı. Berkan İsmail Kutlu'nun sert şutunda kaleci uzanarak meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

54. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan köşe atışında Kadzior topu ön direğe ortaladı. Topa yükselen Tzavellas'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

61. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında, Murat Paluli'nin ortasında Alanyasporlu Fatih Aksoy'un kafayla uzaklaştırmak istediği top Halil Akbunar'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutu Tzavellas'a çarparak kornere çıktı.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.


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