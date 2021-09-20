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Spor, Futbol

Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı yurda döndü

Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımın yurda döndüğü, ayrıca milliler için coşkulu bir karşılama töreni yapıldığı bildirildi.

Süha Gür   | 20.09.2021
Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı yurda döndü Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez kupayı alan Ampute Futbol Milli Takımı yurda döndü.

Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımın yurda döndüğü, ayrıca milliler için coşkulu bir karşılama töreni yapıldığı bildirildi.

Polonya'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen milli takım kafilesine, burada coşkulu karşılama yapıldı.

Çok sayıda basın mensubu, yetkililer ve sporcu ailelerinin yanı sıra yüzlerce kişi havalimanında karşılama için hazır bulundu.

Çiçekler ve alkışlarla karşılanan kafileye bando takımı da eşlik etti. Sporcuların çıkış anında konfetiler patlatılırken, oyuncuların mutluluğu dikkatlerden kaçmadı.

Marş, slogan ve bayraklarla sevgi gösterileri yapılan futbolcular, daha sonra kendileri için hazır bekleyen otobüsle havalimanından ayrıldı.

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