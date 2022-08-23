Dolar
18.12
Euro
18.10
Altın
1,751.78
ETH/USDT
1,629.70
BTC/USDT
21,393.00
BIST 100
3,125.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna güçlerince savaşta ele geçirilen Rus ordusuna ait kullanılmaz haldeki çok sayıda zırhlı Kiev'deki Kreşatik Caddesi ve Bağımsızlık Meydanı'nda sergileniyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri'de ''Yüz Yüze Gönül Gönüle'' programı kapsamında, STK Temsilcileri, vakıf ve dernek başkanları, iş insanları ve muhtarlarla buluşma toplantısında konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Avrupa kupalarında kura heyecanı İstanbul'da yaşanacak

2022-2023 Avrupa Kupaları Grup Aşaması Kura Çekimi ile 2021-2022 UEFA Ödülleri Töreni İstanbul'da yapılacak

Süha Gür   | 23.08.2022
Avrupa kupalarında kura heyecanı İstanbul'da yaşanacak

İstanbul

Avrupa kupalarında kura heyecanı İstanbul'da yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup kuraları ile erkekler ve kadınlarda yılın futbolcusu ve yılın teknik direktörünün belirleneceği ödül töreni 25 Ağustos Perşembe ve 26 Ağustos Cuma günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Organizasyonda, 25 Ağustos Perşembe günü UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması Kura çekimi ile "Yılın Futbolcusu" ve "Yılın Teknik Direktörü" ödül töreni yapılacak. 26 Ağustos Cuma günü ise UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çekilecek kura ile gruplar belirlenecek.

İstanbul Avrupa futbolunun sezon finaline de ev sahipliği yapacak. 2022-2023 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 10 Haziran 2023'te yine İstanbul'da yapılacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avrupa futbolunun zirvesine ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türk futbolunun da Avrupa'da zirveye çıkmasının en büyük temennileri olduğunu vurgulayan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Avrupa kupaları finallerinde Türk kulüplerini görmek için Türk futbolunun tüm paydaşlarına ciddi sorumluluklar düşüyor. Biz TFF olarak sorumluluğumuzu biliyoruz. Kulüplerimizle sorumluluklarımızı yerine getirip Türk futbolunu Avrupa futbolunun zirvesine çıkarmak istiyoruz. Avrupa Kupalarında görev alan hakemlerimizin sayısını artırmak ve performansları yükseltmek için de çalışıyoruz. UEFA Avrupa kupalarında Türk hakemlerinin sayısının artması da yine Türk futbolunun marka değerine katkı sağlayacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden 'ad ve soyadı değişiklik başvurusu' açıklaması
'Ukrayna'nın toprak bütünlüğü küresel güvenlik ve istikrar bakımından kritik öneme sahiptir'
Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan TEKNOFEST daveti
Diyarbakır annelerinden Nilifırka: Evlatlarımızı bize versinler
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri ile görüştü

Benzer haberler

Avrupa kupalarında kura heyecanı İstanbul'da yaşanacak

Avrupa kupalarında kura heyecanı İstanbul'da yaşanacak

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir'de oynanacak

Galatasaray'ın yeni transferi Mertens: Galatasaray'ı tercih etmemin en büyük sebebi, en büyük kulüp olması

Galatasaray'ın yeni transferi Mertens: Galatasaray'ı tercih etmemin en büyük sebebi, en büyük kulüp olması
Sivasspor, ligde 3 maçtır galibiyete hasret

Sivasspor, ligde 3 maçtır galibiyete hasret
Trabzonspor, Kopenhag karşısında tur peşinde

Trabzonspor, Kopenhag karşısında tur peşinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet