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Spor, Futbol

Atakaş Hatayspor, Trabzonspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor, Trabzonspor'u ​​​​​​​2-1 yenerek bu sezon ilk deplasman galibiyetini aldı.

Selçuk Kılıç  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
Atakaş Hatayspor, Trabzonspor'u mağlup etti Fotoğraf: Hamza Önder Kuloğlu/AA

Trabzon

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

3. dakikada Sikan'ın pasında ceza yayı üzerinden Zubkov'un sert şutunda, top üstten auta çıktı.

22. dakikada Hatayspor öne geçti. Fernandes'in soldan ortasında altıpas çizgisi üzerindeki Görkem Sağlam'ın kafasının arkasıyla yaptığı vuruşta top, kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti: 0-1.

27. dakikada Sikan'ın sol çaprazdan şutunda top, yere yatan Kilama'nın eline çarptı. Maçın hakemi Alper Akarsu, penaltı noktasını gösterse de daha sonra Video Yardımcı Hakem uyarısıyla pozisyonu izleyerek kararını iptal etti.

41. dakikada Zubkov'un ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

42. dakikada Trabzonspor skora denge getirdi. Soldan son çizgiye inen Sikan'ın ortasında ceza alanı içinde Zubkov, kafa vuruşunda kaleci Bekaj'dan dönen topu yatarak sol ayağıyla filelere gönderdi: 1-1.

İlk yarı 1-1 tamamlandı.

51. dakikada Sikan'ın ortasında ceza alanı içinde Banza, Kilama ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Alper Akarsu, maçta ikinci kez penaltı kararını Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla inceleyerek iptal etti.

57. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

64. dakikada Sikan'ın pasında ceza alanı sol çaprazından Zubkov'un şutunda top, kaleci Bekaj'da kaldı.

65. dakikada Hatayspor yeniden öne geçti. Massanga'nın uzak mesafeden sert şutunda top, kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti: 1-2.

68. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

77. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.

88. dakikada Dragus'un pasında yakın mesafeden Lundstram'ın şutunda top, üst direğe çarparak auta çıktı.

Konuk takım, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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