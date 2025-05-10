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Spor, Futbol

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Mustafa Ünal Uysal  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak

Mersin

Gürsel Aksel Stadı'nda 19.00'da oynanacak müsabakayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Ligden düşmesi kesinleşen Hatayspor'un 19 puanı bulunurken, Göztepe ise 46 puana sahip.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 1-1 berabere bitmişti.

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