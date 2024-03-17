Atakaş Hatayspor sahasından 3 puanla ayrıldı

Mersin
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de ağırladığı Yılport Samsunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
3. dakikada Hatayspor öne geçti. Doğukan Sinik'in uzak mesafeden defansın arkasına ortaladığı topu kontrol eden Strandberg, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, VAR incelemesi sonucu geçerli sayıldı: 1-0
10. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Samsunspor yarı sahasına gönderilen uzun topla buluşan Kerim Alıcı, rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ama meşin yuvarlak az farkla sağdan dışarıya çıktı.
32. dakikada Hatayspor defansının uzaklaştırdığı meşin yuvarlağa Soner Gönül'ün ceza sahası dışından gelişine vuruşunda, top soldan auta gitti.
İlk 45 dakika Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
71. dakikada Hatayspor etkili geldi. Samsunspor defansının uzaklaştırdığı topu kontrol eden Görkem Sağlam, ceza sahası dışından şut çekti ancak meşin yuvarlak az farkla soldan auta çıktı.
89. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Rivas'ın pasıyla soldan kale sahasına giren Dele-Bashiru, topu kaleci Okan Kocuk'un yanından filelere gönderdi: 2-0
90+2. dakikada rakip defansı eksik yakalayan Hatayspor'da Dele-Bashiru, meşin yuvarlağı müsait pozisyondaki Rivas'ın önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0
Hatayspor karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 3-0 yenilen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, "Geri gelmek istedik, goller bulmaya çalıştık ama ne yazık ki bugün gerçekleşmedi." dedi.
Gisdol, Mersin Stadyumu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda istedikleri performansı sergileyemediklerini ve enerjilerinin olmadığını söyledi.
Fazla pozisyona giremediklerini dile getiren Gisdol, şöyle konuştu:
"Geri gelmek istedik, goller bulmaya çalıştık ama ne yazık ki bugün gerçekleşmedi. Sonucunda da kaybettik. Oyuncularımız ocaktan beri uzun süredir gerçek anlamda tatile girmemiş ve dinlenememişlerdi. Dinlenemedikleri için biraz yorgun oldukları dönemler de oldu. Oyuncularıma da milli aranın iyi geleceğini düşünüyorum."
Gisdol, Lumobir Satka'nın sakatlık nedeniyle maçın 27. dakikasında sahayı terk etmesine değinerek, "Umarım sakatlığı ciddi değildir, milli takıma gidip oynayabilir çünkü onun hayaliydi. Umarım, milli takımdan dönüp bize en iyi katkıyı vermek için ligin geri kalan 8 haftasında oynayabilir." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.