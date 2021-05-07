Arka adalesinde ödem tespit edilen Beşiktaşlı Mensah maç kadrosundan çıkarıldı

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın 6 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Bernard Mensah'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biceps femoris) ödem tespit edilmiştir. Yapılan risk değerlendirmesinde, yaralanma ihtimali mevcut olduğundan teknik ekibimizin onayı doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılan Bernard Mensah'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.