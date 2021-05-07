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Spor, Futbol

Arka adalesinde ödem tespit edilen Beşiktaşlı Mensah maç kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş Kulübü, dün yapılan antrenmanda sakatlanan Mensah'ın arka adalesinde ödem tespit edildiğini duyurdu.

Yunus Kaymaz   | 07.05.2021
Arka adalesinde ödem tespit edilen Beşiktaşlı Mensah maç kadrosundan çıkarıldı Fotoğraf: Metin Pala/AA

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın 6 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Bernard Mensah'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biceps femoris) ödem tespit edilmiştir. Yapılan risk değerlendirmesinde, yaralanma ihtimali mevcut olduğundan teknik ekibimizin onayı doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılan Bernard Mensah'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

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