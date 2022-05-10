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Spor, Futbol

Antalyaspor'un 14 maçlık namağlup unvanı rekor getirdi

Akdeniz ekibi, Süper Lig'deki 26'ncı sezonunda en uzun yenilmezlik serisine bitime iki hafta kala 9 galibiyet, 5 beraberlikle imza attı.

Oktay Özden   | 10.05.2022
Antalyaspor'un 14 maçlık namağlup unvanı rekor getirdi Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun bitimine iki hafta kala yenilmezliğini 14 maça çıkaran Antalyaspor, kulüp tarihindeki en uzun namağlup unvanına ulaştı.

Akdeniz ekibi, 36. haftada İttifak Holding Konyaspor'u iç sahada 3-2 mağlup ederek, yenilmezlik rekorunu geliştirdi.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin ve teknik sorumlu Alfons Groenendijk yönetiminde kaybetmeme serisini sürdüren kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihinde ilk kez üst üste 14 karşılaşmada rakipleri karşısında kaybetmedi.

26 golle 32 puan

Antalyaspor, en uzun namağlup unvanına eriştiği bu mücadelelerde 9 galibiyet, 5 beraberlikle 32 puan topladı, rakip fileleri 26 kez havalandırdı, kalesinde 10 gol gördü.

Ligde son yenilgisini 22. haftada 20 Ocak'ta dış sahada Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybederek yaşayan Akdeniz ekibi, deplasmanda Beşiktaş (0-0), Adana Demirspor (0-0) ve Trabzonspor'la (2-2), sahasında Gaziantep FK (0-0) ve Yukatel Kayserispor (1-1) ile berabere kaldı.

Antalyaspor, dış sahada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1, Medipol Başakşehir'i 1-0, Altay'ı 2-1 ve Aytemiz Alanyaspor'u 3-1, iç sahada ise VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0, Demir Grup Sivasspor'u 1-0, GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor'u 4-1 ve son olarak İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yendi.

Bir önceki rekoru geçen sezon kırdı

Antalyaspor, 13 maçlık yenilmezlik serisiyle daha önceki kulüp rekorunu 3 galibiyet, 10 beraberlikle 2020-2021 sezonunda gerçekleştirdi.

Geçen sezon 15. haftada 29 Aralık 2020'de sahasında Hatayspor'a 6-0 kaybeden Antalyaspor, bu maçtan sonra ligde Fatih Karagümrük (3-1), Göztepe (1-0) ve Gençlerbirliği'ne (1-0) karşı galibiyet, Galatasaray (0-0), Fenerbahçe (1-1), Beşiktaş (1-1), Trabzonspor (1-1), Medipol Başakşehir (0-0), İttifak Holding Konyaspor (0-0), Denizlispor (1-1), Gaziantep FK (0-0), Yeni Malatyaspor (1-1), Kasımpaşa'ya (1-1) karşı ise beraberlik yaşadı.

Akdeniz temsilcisi, 19 puan topladığı bu mücadelelerde rakip fileleri 11 kez havalandırırken, kalesinde 7 gol gördü.

Diğer en uzun yenilmezlik serileri

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda da 19. ve 29. haftalar arasında oynadığı mücadelelerde yenilgi yaşamayan kırmızı-beyazlılar, 11 maçlık seride Denizlispor'u (3-0), Kasımpaşa'yı (3-1), Yeni Malatyaspor'u (2-1), Sivasspor'u (1-0), Beşiktaş'ı (2-1) ve Çaykur Rizespor'u (3-1) yenerken, Konyaspor'la 0-0, Kayserispor ve Fenerbahçe'yle 2-2, Gençlerbirliği ve Gaziantep ile de 1-1 berabere kaldı.

Antalyaspor, 6 galibiyet, 5 beraberlik yaşadığı bu seride 20 gol attı, 10 gol yedi, 23 puanı hanesine yazdırdı.

Akdeniz ekibi, 2019-2020 sezonundan önce ise en uzun süre 2006-2007 sezonunda 10 hafta boyunca yenilgi görmedi. Akdeniz temsilcisi, söz konusu sezonun 19. ve 28. haftaları arasında oynadığı maçları kaybetmedi, 5 galibiyet, 5 beraberlikle 20 puan topladı.

Kırmızı-beyazlılar, 11 gol atıp, kalesindeki 6 gole engel olamadığı bu karşılaşmalarda Sakaryaspor, Konyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe ve Manisaspor'u 1-0 yendi, Denizlispor ve Ankaraspor'la 1-1, Gaziantepspor ve Bursaspor'la 0-0, Kayserispor'la 4-4 berabere kaldı.

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