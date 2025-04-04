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Spor, Futbol

Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Reeder Samsunspor ile karşılaşacak.

Oktay Özden, İlyas Gün  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek

Antalya/Samsun

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 28 müsabakada 10 galibiyet, 6 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşayan Akdeniz temsilcisi, 36 puan topladı.

Son 3 iç saha maçını kazanan Antalyaspor'da sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Bahadır Öztürk dışında eksik bulunmuyor.

Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor ile sezonun ilk yarısında oynadığı müsabakayı 2-0 kaybetti.

Samsunspor, 51 puanla 3. sırada

Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, 51 puanla 3. sırada yer alıyor.

Samsun ekibi, Onvo Antalyaspor'u yenerek ligde dördüncü sıradaki Beşiktaş ile arasındaki puan farkını korumak istiyor.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Celil Yüksel, Olivier Ntcham, Youssef Ait Benasser ve Lubomir Satka'nın Onvo Antalyaspor karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği maç saatinde netleşecek.

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