Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Antalya
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan Onvo Antalyaspor'un 43 puanı bulunuyor.
Akdeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Erdoğan Yeşilyurt ve Emre Uzun, maçın kadrosunda yer alamayacak. Ramzi Safuri'nin durumu ise yarın netlik kazanacak.
Onvo Antalyaspor, sezonun ilk yarısındaki maçta Bellona Kayserispor'u 2-0 yenmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.