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Spor, Futbol

Antalyaspor evinde Sivasspor'u 1 golle geçti

Süper Lig'in 26. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi.

Süleyman Elçin   | 16.03.2020
Antalyaspor evinde Sivasspor'u 1 golle geçti Fotoğraf: Mustafa Çiftçi / AA

Antalya

Süper Lig'in 26. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.

Maçın 7. dakikasında çalımlarla ceza sahası önüne gelen Hakan Özmert'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarptıktan sonra auta gitti. 

11. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Amilton'un kafa vuruşunda, direkten dönen meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

12. dakikada Kudriashov'un pasına hareketlenen Lukas Podolski, penaltı noktası üzerinde Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Özgür Yankaya verdiği penaltı kararını VAR incelemesi sonrası iptal etti.

20. dakikada Emre Kılınç'ın pasında Yasin Öztekin ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda topla buluştu. Bu futbolcunun vuruşunda, top defansa çarptıktan üsten dışarı çıktı.

24. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasında sert şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin güçlükle kontrol etti.

29. dakikada Kudriashov'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sinan Gümüş'ün şutunda, Samassa topu çıkarttı. 

55. dakikada Amilton'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş, rakibini çalımladıktan sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşunda top üsten auta gitti. 

72. dakikada kazanılan serbest vuruşta Hakan Özmert, topu penaltı noktası üzerindeki Lukas Podolski'ye çıkarttı. Podolski'nin sert şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

77. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Yatabare, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Boffin, topu güçlükle kornere çeldi. 

79. dakikada Hakan Özmert'in pasında sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Podolski'nin vuruşunda, topu Samassa kurtardı.

81. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Hakan Özmert'in ortasında Sivassporlu defans oyuncularının uzaklaştırmak istediği topu Kudriashov kafayla Veysel Sarı'ya indirdi. Bu oyuncunun tamamladığı top ağlara gitti: 1-0.

90. dakikada Amilton'un pasında defansın arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Fredy'in şutunda, meşin yuvarlak Samassa'da kaldı. 

Karşılaşma, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 

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