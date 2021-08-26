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Spor, Futbol

Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Oktay Özden   | 26.08.2021
Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Antalya

Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor mücadelesi, Antalya Stadı'nda saat 20.30'ta başlayacak.

Lige iç sahada Göztepe ile 1-1 berabere kalarak başlayan, ikinci haftada Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 mağlup olan Akdeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek, 2021-2022 sezonunda sahasındaki ilk üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.

Antalyaspor'da, Çaykur Rizespor mücadelesi öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

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