Dolar
23.62
Euro
25.83
Altın
1,957.84
ETH/USDT
1,716.90
BTC/USDT
26,330.00
BIST 100
5,475.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Ampute Futbol Milli Takımı, Uluslar A Ligi'nde ikinci maçında İspanya'yı 4-0 yendi

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen Uluslar A Ligi'nde ikinci maçında İspanya'yı 4-0 mağlup etti.

Fatih Çakmak  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
Ampute Futbol Milli Takımı, Uluslar A Ligi'nde ikinci maçında İspanya'yı 4-0 yendi

Ankara

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Krakow kentinde düzenlenen Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde ikinci maçlar sona erdi.

Teknik Direktör İsmail Temiz yönetimindeki Ampute Futbol A Milli Takımı, ikinci maçında İspanya'yı Alican Kuruyamaç, Savaş Kaya, Muhammet Yeğen ve Fatih Şentürk'ün golleriyle 4-0 yendi.

Türkiye ilk maçında İngiltere'ye 1-0 yenilmişti.

Uluslar A Ligi'nde 6 puanla İngiltere lider, ikinci Polonya ile üçüncü sırada yer alan Türkiye'nin 3'er puanı bulunuyor. İspanya ise henüz puan alamadı. .

Türkiye, yarın son maçında ev sahibi Polonya ile oynayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: Depremzedelere, kira yardımının üçüncü taksitlerinin tümünü bayramdan önce ödeyeceğiz
Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Eskişehir'de şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu
Büyük Aile Platformundan "LGBT" tepkisi
Anadolu-2023 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı sona erdi

Benzer haberler

Ampute Futbol Milli Takımı, Uluslar A Ligi'nde ikinci maçında İspanya'yı 4-0 yendi

Ampute Futbol Milli Takımı, Uluslar A Ligi'nde ikinci maçında İspanya'yı 4-0 yendi

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Temiz: Daha çok çalışıp şampiyon unvanlarımızı sürdürmek istiyoruz

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet