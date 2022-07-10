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Spor, Futbol

Altınordulu Kubilay Aktaş: Bu sezon kendimize Süper Lig hedefi koyduk

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun orta saha oyuncularından Kubilay Aktaş, bu sezon hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu bildirdi.

Ali Korkmaz   | 10.07.2022
Altınordulu Kubilay Aktaş: Bu sezon kendimize Süper Lig hedefi koyduk

İzmir

Kubilay Aktaş, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, geçen yılki kadrolarının yüzde 90'ının değişmediğini belirtti.

Geçen sezonun son 10 haftasında iyi bir çıkış yakaladıklarını aktaran Kubilay Aktaş, "O çıkışı sürdürüp sanki ara vermemişiz gibi lige başlayacağız. Bu sezon kendimize Süper Lig hedefi koyduk. Bu hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kürşad Sürmeli de çalışmalarını yüksek bir tempoda sürdürdüklerini kaydederek, "Güzel bir sezon bizi bekliyor. Süper Lig'e çıkmayı kendimize hedef koyduk. Bu hedefi gerçekleştireceğimize de yüzde yüz inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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