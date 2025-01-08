Ali Koç'tan yabancı VAR, Türkiye Kupası ve transfer açıklaması
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, "Teknik direktörümüz ve futbolcularımızın ısrarlı şekilde bize telkinde bulunması ve 2 Nisan'dan bu yana yaşanan gelişmeleri dikkate alarak Ziraat Türkiye Kupası'na katılma kararı aldığımızı duyurmak istiyorum." dedi.
İstanbul
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yabancı VAR hakemi konusunda aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını, bu karar doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edeceklerini söyledi.
Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.
Aziz Yıldırım'a karşı kazandığı ilk seçimi hatırlatarak sözlerine başlayan Ali Koç, göreve geldiklerinde 3 hedefleri olduğuna değindi. Camiada birlik ve beraberliği kurmak, mali bağımsızlığa ulaşmak ve Fenerbahçe'yi dünyanın en büyük spor kulübü vizyonuyla geliştirmeyi hedeflediklerini anlatan Koç, bu hedeflerden birisini gerçekleştiremediklerini belirtti.
Futbolda başarı gelmedikçe arzu ve beklentinin arttığını, bu anlamda da en büyük hayal kırıklığını kendilerinin yaşadığını aktaran Koç, "Bunun için de son derece üzgün ve mutsuzuz. Her derdine kendisi deva olan camiamızın başı eğilmesin diye gece gündüz çalıştık. Ezeli rakibimiz yasa dışı bahis hatta karaborsa biletten gelen paraya dahi tamah ederken Fenerbahçe'nin kasasına 1 lira haram lokma sokmadığımız için gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Futbol dışındaki bütün branşlarda en üst seviyede olduklarını ancak futbolda başarı gelmediğinde diğer başarılara sevinemediklerini sözlerine ekleyen Koç, şöyle devam etti:
"Bizim de her kulüp gibi hatalarımız oldu. Öz eleştiri yapmaktan gocunmadık. Ancak son 10 yılda şampiyon olan takımların hiç mi hataları yoktu? Yönetimsel hiçbir eksiklikleri yok muydu? Herkes hatalarına, eksikliklerine rağmen şampiyon olabilirken ne hikmetse biz olamadık. Bizden hep kusursuzluk beklendi. Geçen sezon kusursuz bir sezon geçirdik. 6 derbinin 4'ünü kazandık. Deplasmanda hiç yenilmedik. Bizi durduramayınca rakibimizi iteklediler. Kamuoyu ve basın, rakiplerimizin hataları hatta suçlarını bizim kadar konuşmadı. Sadece bizim dönem için söylemiyorum, tekrar baktırdım. Ben bunu çok ifade ediyorum, bizimle Galatasaray arasında son 10 senede 1 puan fark var, 5 şampiyonluk fark var. Fenerbahçe'nin son 10 yılda başarısız bir grafiği yok ama söz konusu Türk futbolu olunca rakamlar gerçekleri anlatmıyor."
"Yabancı VAR bütün maçlarda kullanılmayacaksa biz yokuz"
2 Nisan 2024'te gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ardından birçok şeyin değiştiğini vurgulayan Koç, alınan kararların ardından Şanlıurfa'da Süper Kupa maçının olduğunu hatırlattı.
Camianın bir kısmının yapılan kongrenin boşa gittiğini söylemesine karşın, Fenerbahçe'nin duruşunun çok etkili olduğunu dile getiren Koç, "Bugün içinde bulunduğumuz durum 90'ların sonundan itibaren malum örgütün Türkiye'de güçlenerek aleni şekilde futbolda ilerlemesinden bahsediyoruz. 3 günde, federasyon başkanının değişmesiyle değişmez bu durum. Artık farkındalık arttı, başka kulüpler topa girdi." diye konuştu.
Olağanüstü Genel Kurul'un ardından Kulüpler Birliği Vakfı'nda federasyon değişimi için imza toplandığını dile getiren Koç, şöyle devam etti:
"Süper Kupa maçına, buradan aldığımız yetkiyle Türkiye Kupası'na katılıp katılmama opsiyonumuzu elimizde tutarak istemeye istemeye 19 yaş altı takımıyla çıktık. Dünya basınında ses getiren bu hamlemiz, değişim fitilini ateşleyen ilk adımdır. 'Tarihin en kirli federasyonu, kurulları istifa etmeli.' diyen, maça 2 saat kala dönemin federasyon başkanıyla Urfa'da buluşup, strateji kuran kimdi? Sayın Dursun Özbek'ti. Kendisi böyle bir plan yapıyor, mevcut federasyon başkanıyla yalılarda buluştuğumuzun iftirasını atıyor. 12 Nisan'da TFF tarafından yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesine karar verildi. Önemli bir hamleydi ama eksikti, her takıma yapılmamıştı. Yapılan seçimlerde, herkesin kazanacağını düşündüğü Büyükekşi federasyonu, doğal bir koalisyonla inşallah bir daha gelmemek üzere Türk futbolundan kovuldu. 18 sene sonra malum örgütün unsurunun olmadığı bir federasyon geldi. Daha önceki federasyonların içinde unsurlar vardı. Yeni yönetimle kurullar değişti, MHK değişti. Ama önemli olan şaibeli görünen pek çok hakem ve gözlemci değişti. Genç hakemler geldi. Şu anda belki istenilen sonuç alınamıyor ama bunun da en büyük sebeplerinden birisi VAR'daki isimlerdir."
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yabancı VAR hakemi kararıyla ilgili konuşan Koç, "İkinci yarı yabancı VAR kullanılacağı söyleniyor. Memnuniyetle karşılıyoruz ama 'Bir süre için.' denilmesini anlamadık. İkinci yarının tamamı için mi, belli bir süre için mi? Ancak şunu söyleyeyim yabancı VAR bütün maçlarda kullanılmayacaksa biz yokuz. Geçen sene küme düşen 4 takımın Büyükekşi'ye karşı imza veren takımlar olması tesadüf mü? Bu yüzden yabancı VAR bütün maçlarda olmalı. 2 Nisan'dan bu yana en büyük değişikliklerden birisi de Türk futbolunda yaşanan adaletsizlikle ilgili kamuoyu bilincinin oluşması. Artık haksızlığa uğrayan takımlar isyankar açıklamalarda bulunuyorlar. İnsanlar artık bunun böyle gitmeyeceğinin farkında. Bir yere kadar insanlar göz ardı eder ama sonra patlar. Şimdi patlama aşamasındayız. Ayrıcalığa alışanlar, adil rekabet ortamını yıkmak için her şeyi yaparlar." açıklamasını yaptı.
"Ziraat Türkiye Kupası'na katılma kararı aldığımızı duyurmak istiyorum"
Türk futbolunda olumlu gelişmeler yaşandığının altını çizen Koç, "Sahadaki adaletsizliği ve özellikle 1 takımın sahadaki hakemler tarafından ayrıcalık görmesini üzüntüyle takip ediyoruz. Bugün açıklanan VAR kararı keşke geçen sezonun ardından devam etseydi. Koskoca yarım sezonu kaybetmezdik, federasyonumuz da bu kadar yıpranmazdı. Kasım ayında federasyona uyarıda bulunup 'Şu anda içeriden yapılan hamlelerle yapı tarafından operasyona uğruyorsunuz.' demiştim. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle federasyon başkanımız, milli duygularla Türk hakemliğinin ayağa kalkmasını istiyor. İleride de ne yapmak istediğini bugün ifade etti. Biz de futbolu bilen elin yabancısına mahkum olmak istemiyoruz. Ama futbola yabancı Türk hakemlerine de mahkum olmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın daha önce yaptığı açıklamaya değinen Koç, şöyle devam etti:
"Sayın Acun Ilıcalı'nın 'Kusursuz cinayet' olarak tarif ettiği, VAR'ın müdahale edemeyeceği hakem kararlarına dikkat edin. Özellikle sarı kartlarda bu çok geçerli. Lütfen ikinci yarıyı iyi izleyin ve sahada operasyon yapılmasına izin vermeyin. Rakibimize sezonun bu haftasına kadar 35-40 arasında sarı kart çıkarılmadı. Göztepe maçında adam neler yapıyor, kart almıyor. Benim oyuncuma kafa atıyorlar, yere düşüyor, kart görüyor. Bu konuda önlem alınmayacaksa, saha içinde de yabancı hakem uygulamasını her zaman düşünmeliyiz. Adaleti sağladığımız zaman birçok olay zincirleme düzelecektir. Marka değerinden sponsorların daha iştahlı olmasına kadar birçok olay düzelecektir. Bugün atılan adımlar karşısında yıkıcı olmaktansa yapıcı olmayı tercih ediyoruz. Teknik direktörümüz ve futbolcularımızın ısrarlı şekilde bize telkinde bulunması ve 2 Nisan'dan bu yana yaşanan gelişmeleri dikkate olarak Ziraat Türkiye Kupası'na katılma kararı aldığımızı duyurmak istiyorum. 19 yaş altı takımıyla değil, hocamızın uygun gördüğü kadroyla katılacağız. Şunu da belirtmek istiyorum, iş terse dönerse çekilme hakkımız da vardır. Yıllar sonra, 2 Nisan'da yapılan olağanüstü kongre konuşulacaktır. Yarın çıkıp maçımızı oynayacağız."
"2 stoper ve sol bek almalıyız"
Transfer konularına da değinen Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho'nun dün kendilerine sunum yaptığını belirtti.
Taraftarların serzenişlerini hocaya aktardığını, Jose Mourinho'nun kendisine has bir sistemi olduğunu dile getiren Ali Koç, "Savunmayı çok kötü yapıyor denilen Mourinho, bugün ligde en az gol yiyen hoca. Ama dominant futbol, rakibe göz açtırmama, maçı koparma durumunda taraftarın istediği noktaya gelemedik. Biz olalım ya da olmayalım, bu hoca yola devam etmeli. 3 tane olmazsa olmaz ihtiyacımız var. 2 stoper ve sol bek almalıyız. Biz takımımıza ve hocamıza inanıyoruz. Sonuna kadar gideceğiz. Jayden ve Becao sezonu kapattı. O yüzden transfer yapacağız. Transferlerin bir kısmı maliyetli gelebilir. Devre arasında normal şartlarda böyle transfer yapmayabiliriz ama bize bu cesareti veren yönetim kurulumuz. Yönetim, 'Giderlerimizde ciddi bir sapma olursa, biz karşılayacağız.' dediler." diyerek devam etti.
Galatasaray'ın iç sahada 3 senedir kırmızı kart görmediğini, bu sebeple rakiplerin de sarı-kırmızılı takıma karşı sert oynamadığını dile getiren Koç, "Ama oraya gidince çok temkinli oluyorlar. Rakip temkinli, Galatasaray'ın oyuncuları rahat çünkü kolay kolay kart almayacaklarını biliyorlar. O kadar milleti baskı altına alarak hedefe ulaşmaya alıştılar ki baskı, bu sefer çok tutmayacak gibi görünüyor." dedi.
Yabancı VAR hakeminin doğru istikamette iyi bir adım olduğunu ancak federasyonun sahadaki hakeme çok dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Koç, "Kesinlikle hiçbir şekilde 'Saha hakemi yabancı olmayacak' demesinler. VAR hakemi 2 günde 2'şer maça çıkabilir. Daha az seyahat, operasyon ve mali açısından daha kolay. Diğeri çok daha zor ve maliyetli bir operasyon. Federasyon buna karar versin, Türk futboluna adalet gelecekse, buna çok rahat sponsor bulunur. İşin lojistik tarafına bakmak lazım." diye konuştu.
"Futbolcuların yarın oynayacaklarından şu an itibariyle haberi var"
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında sahaya çıkacaklarını söyleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, alınan kararla ilgili futbol takımına bilgi verilmediğini belirterek şöyle devam etti:
"Futbolcuların şu andan itibaren maça çıkacaklarından haberleri var. Avrupa maçları sebebiyle kaç haftadır perşembe günleri maçlarımız var. Bizim bütün çalışma programımız buna göre. Dün hocamıza da olabilecek durumu söyledik. Bugün yabancı VAR kararı çıkmasaydı kupaya katılmayacaktık. Yabancı VAR kararı haftaya açıklanacak olsaydı da yarın maça çıkmayacaktık. Daha bitmedi, ayıklanması gereken çok kişi var. Federasyona çaycı alınırken bile o sisteme göre alınıyordu. Kulüpler Birliği Vakfı'nda Danışma Kurulu'yla ilgili yeni formatı anlattılar. İstisnasız bütün kulüpler yabancı VAR hakemi istedi. Bence bu ciddi bir uyanış. Siyasete endeksli başkanlar, siyasetin haberi olmadan 'Ankara böyle istiyor' diyerek birçok kulüp başkanının üzerinde hakimiyet kuruyor. Bir önceki federasyon olsaydı belki bunu dedirttireceklerdi. Büyükekşi'ye imza vermeyen kulüplerden bazıları hala eziyet çekiyor." açıklamasını yaptı.
"Kim koruyor, nereden geliyor bu güç?"
İllegal bahis ve karaborsa biletle ilgili konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Bir takım, formasına bir isim koydu, 85 milyonun gözüne soktu bunu. Bir toplantıda kendilerine 'Sayın başkan siz hiç bakmadınız mı? Bu şirketi internette araştırmadınız mı?' dedim. Kendisi 'Valla para Ohio'dan, Malezya'dan, Endonezya'dan parça parça gelince biz de şüphelendik.' dedi. Biri 'Para aldık' diğeri 'Almadık' diyor. Hangisi doğru bunun? Para aldıysan bu para limitlere girdi mi? Bu işin vergisel boyutu var, rekabeti var, finansal durumu var. Hatta bir yere gittik 'Alışın, ülke ekonomisi kayıt dışıyla dönüyor.' dediler. Bu ne demektir? Bahis konusunda soruşturma kapatıldı. Bu nasıl bir dokunulmazlıktır." değerlendirmesinde bulundu.
Karaborsa bilet konusunda 56 milyon avroluk bir rakamın konuşulduğunu sözlerine ekleyen Koç, şöyle devam etti:
" Öyle küçük bir rakam değil bu. Bize müfettişler geldi, 'Bizi inceleyin' dedik. Birkaç gün sonra başmüfettişin soruşturmadan eli ayağı çekildi. Kim koruyor, nereden geliyor bu güç? Kim izin veriyor bunlara? Neden sistem oraya ayrı, başkalarına ayrı çalışıyor? Bahis reklamı yaptığı için gözaltına alınanlar Türk vatandaşı değil miydi? Biz saha içi ve saha dışı haksız rekabetten bahsediyoruz. Gelelim kontratlara. Sen birine 10 veriyorsun, 4.5 diyorsun. Aradaki 5.5 ne oluyor? Bunu başka kulüpler neden sorgulamıyor? Hepimizin rekabetini ilgilendiriyor. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Bir yere varırız ya da varamayız bilmiyoruz. Bir takımın tek başına yapacağı bir mücadele değil. Ama biz savaşçı ruhuz."
İllegal bahis konusunda birçok hakemle ilgili şüpheler olduğuna dikkati çeken Koç, "Ben kaç kez bahisle ilgili ifade verdim. Benim bahisle ne işim olur? Sistem olağan çalışsa bunların hepsi ayıklanacak. Bugün Fenerbahçe'nin 2. sıraya mahkum edilmesi o zihniyetin devamı değil mi? Acun Ilıcalı'ya soruşturma açtılar. Yeni duydum, Sadettin Saran da benzer uygulamaya uğradı. Bu böyleyse söz konusu takıma neden soruşturma açılmıyor. TRT'nin maçlarında da benzer durumlar oluyor. Ben de bunu bilmek istiyorum, bunu buzlama, kaldırma gibi bir durum oluyor mu? Avrupa maçlarını yayınlayan kanallar soruşturmayla muhatap oluyor. Ama koskoca kulüp formasına koyuyor, hiçbir işlem yapılmıyor. Bunu sorgulamanın hepimizin görevi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
"Fenerbahçe taraftarı inanırsa, karşısında hiçbir güç duramaz"
Tribünlerin maçlarda verdiği tepkilere de değinen Koç, geçen sezonun son maçından başlayan tepkileri anlayışla karşıladıklarını söyledi.
Sezonun bitmesi için uzun süre olduğunun altını çizen Koç, "Bizim 8, 9, 10 puanlardan gelip şampiyon olduğumuz kaç sezon var. Ama inanmak lazım. Bu negatif ortamda başarı gelmez. Fenerbahçe taraftarı inanırsa, karşısında hiçbir güç duramaz." açıklamasında bulundu.
Yaşananların, Fenerbahçe taraftarının duygularını öfkeye dönüştürdüğünü anlatan Koç, "Bu tablo camiayı yıprattı ve sabırsız bir duruma getirdi. Öyle bir hale geldik ki bu sezon 17 maçta 7 gol ve 7 asist yapmış, geldiğinden bu yana 83 maça çıkmış, 24 gol ve 27 asistle 51 gole katkı sağlamış Tadic'e bile tepki gösterecek ruh haline sahibiz. Samandıra'da futbolcularımız 'Niye bunu durduramıyorsunuz.' diyorlar. Bir oyuncuya dahi olsa tepkiler, hepsi etkileniyor. Biz şahsi destek istemiyoruz. Bireysel her şeyi geçtik. Hepimiz bir mücadelenin parçası olmuş durumdayız. Bize istediğinizi söyleyin ancak armayı taşıyan tüm sporcularımıza destek olun." çağrısını yaptı.
"Ben niye hakemi yenmek zorundayım?"
Bütün puan kayıplarını hakemlere bağlamadıklarını, takımın iyi oynamadığı maçlar olduğunun altını çizen Ali Koç, "Puan kaybetmememiz gereken maçlar vardı. Hoca da 'Biraz daha iyi bilseydim, bunun yerine bunu transfer ederdim.' dedi toplantıda. Eyüpspor karşısında iyi oynadık mı, bence o kadar iyi oynamadık. Hatayspor eksik, sıkıntıda, cezalıları var. İstatistiğe bakıyorsunuz, sezonun en iyi karşılaşması. Maçı koparman lazım ama olmuyor. Acun Bey, 2 penaltıyla 4 puan örneği verdi. Bence bunu eksik verdi. Bütün sezona bakınca daha farklı bir tablo çıkıyor ortaya. Çıkıp da 'Daha iyi oynayın, hakemi yenin.' diyorlar. Ben niye hakemi yenmek zorundayım?" dedi.
Son olarak Merkez Hakem Kuruluyla (MHK) ilgili konuşan Koç, sözlerini şöyle tamamladı:
"MHK'yle ilgili çok rahatsızız. Ertuğrul başkanla konuştum, o da rahatsız. Trabzonspor maçlarına bakıyorum, orada da ağır hatalar yapılıyor. Ferhat Gündoğdu, MHK'nin başı olduğu için hep onu konuşuyoruz. Ama MHK'de 7 kişilik ağır toplar var. Hiç güvenmediğimiz isimler var. Bir bakıyoruz adam hep orada. Araya birilerini koyuyorlar, yine koltuğa oturuyorlar. MHK içinde sorunlu insanlar var. Şimdi yabancı VAR konusu geldi. Danışma Kurulu'nda 1 ya da 2 yabancı olup olmaması konusunu Kulüpler Birliği'nde kulüplere sormamız gerekiyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.