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Spor, Futbol

Alanyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Mustafa Kurt  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Alanyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı

Antalya

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Yanal ve ekibine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

52 gün görevde kaldı

Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli'nin yerine 27 Şubat'ta 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Ersun Yanal, 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşaması sonrası görevinden alındı.

Yanal, ligde son oynanan Galatasaray maçındaki 4-1'lik yenilginin ardından, 52 gün görev yaptığı Alanyaspor'dan ayrıldı.

Alanyaspor ile çıktığı ilk maçta Medipol Başakşehir'i evinde 1-0 mağlup eden Yanal, daha sonra MKE Ankaragücü deplasmanında 2-0, evinde Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Giresunspor deplasmanından alınan 2-2 beraberliğin ardından Antalyaspor'a deplasmanda 3-1, evinde de Galatasaray'a 4-1 kaybeden tecrübeli çalıştırıcı, görevini bırakmak durumunda kaldı.


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