Alanyaspor sahasında Sivasspor'u 2-0 yendi

Antalya
7. dakikada Sivasspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Simic, son çizgiye inerek ortayı açtı. Ceza sahası dışında topla buluşan Charisis'in şutunda meşin yuvarlak, az farkla direğin yanından auta çıktı.
14. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in topla buluşturduğu Janvier, meşin yuvarlağı merkeze doğru sürerek şutunu çekti. Kaleye giden top üst direğe çarparak tekrar oyun alanına döndü.
33. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Balkovec'in ceza sahasına gönderdiği ortada, arka direkte topa iyi yükselen Enes Keskin, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
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38. dakikada Sivasspor oyuncuları savunmadan çıkarken, topu kapan Alanyasporlu Makouta, hızla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun kaleci Ali Şaşal Vural'ın üzerinden aşırtmaya çalıştığı top, kalecide kaldı.
54. dakikada Alanyaspor'un merkezden geliştirdiği atakta Batuhan Yavuz'un derinlemesine gönderdiği pasta buluşan Arda Usluoğlu'nun şutunu, kaleci Ali Şaşal Vural kornere çeldi.
66. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sol kanattan gelişen atakta Janvier'in ceza sahasına gönderdiği ortada topa iyi yükselen Arda Usluoğlu kafa vuruşuyla top ağlara gönderdi: 2-0
81. dakikada merkezden gelişen Sivasspor atağında Pritchard'ın pasıyla topla buluşan Bekir Böke'nin sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
Karşılaşmayı Alanyaspor 2-0 kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.