Alanyaspor evinde Yeni Malatyaspor'u 2 golle geçti

Antalya
Süper Lig 20. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırladı.
Maçın 14. dakikada sol kanatta Gökhan Töre, kazanılan serbest vuruşta topu ceza sahasına ortaladı. Kaleci Marafona'nın çift yumrukla uzaklaştırmak istediği top sekerek Bifouma'nın önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutu Onur Bulut'a çarparak tehlike bölgesinden uzaklaştı.
16. dakikada orta alanda topla buluşan Salih Uçan, ceza sahası içine doğru koşu yapan Cisse'ye topu çıkardı. Topu kontrol eden Cisse'nin sert şutunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.
22. dakikada rakip ceza sahasının sağında ropla buluşan Salih Uçan'ın içeriye doğru gönderdiği topa Campos bekletmeden vururken, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
42. dakikada sağ kanttan Gökhan Töre'nin kullandığı serbest vuruşta Chebake'nin kafa şutunda kaleci Morafona gole izin vermedi.
45+1. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cisse, topu ceza sahasına doğru ortaladı. Yeni Malatyaspor savunmasında Mina'yı aşan topu Bakasetas kafayla filelere gönderdi: 1-0.
46. dakikada sağ kanttan gelişen Alanyaspor atağında Onur Bulut'un içeriye doğru göndermek istediği top, Yeni Malatyasporlu futbolcu Hadebe'nin eline çarparken, hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.
48. dakikada Aytemiz Alanyaspor'dan Cisse, kullandığı penaltı atışını gole çevirdi: 2-0.
Uzatmalarda gelen gol Malatyaspor'a yetmedi
60. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında sol kanattan Alanyaspor ceza sahasına girmek isteyen Bifouma, Nsakala'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, Nsakala'ya bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle direkt kırmızı kart gösterdi.
69. dakikada soldan çizgiyen inen Alanyasporlu Cisse, topu rakip ceza sahasına ortaladı. Campos'un kafayla vuruşu sonrası meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
85. dakikada Yeni Malatyaspor'dan Gökhan Töre rakip ceza sahası dışında Bifouma'ya topu çıkardı. Bu futbolcunun gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.
90+3. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında Bifouma, topu sol kanattan bindiren Gökhen Töre'ye çıkardı. Bu futbolcunun kale önüne çevirdiği topu Chebake filelerle buluşturdu: 2-1.
Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 2-1 kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.