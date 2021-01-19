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Spor, Futbol

Alanyaspor, Damian Kadzior'u sezon sonuna kadar kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, İspanya'nın Eibar takımından Damian Kadzior'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Mustafa Kurt   | 19.01.2021
Alanyaspor, Damian Kadzior'u sezon sonuna kadar kiraladı

Antalya

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, futbolcunun, sağ, sol kanat ve forvet arkasında forma giydiğini belirterek, "Aynı zamanda Polonya Milli Takımı'nda da oynuyor. Sahada en iyi performansı sergileyeceğine inanıyorum" dedi.

Damian Kadzior ise Alanya'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Sahada Alanyaspor'un başarısı için verebileceğim çok enerjim var. Takımımızın başarısı için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Taraftarlarımıza da selamlarımı iletiyorum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Damian Kadzior, kendisini sezon sonuna kadar turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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