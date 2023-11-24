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Spor, Futbol

Adana Demirsporlu Balotelli, İtalya'da trafik kazası geçirdi

Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'un forvet oyuncusu Mario Balotelli'nin İtalya'da trafik kazası geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bekir Ömer Fansa  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Adana Demirsporlu Balotelli, İtalya'da trafik kazası geçirdi

Adana

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mario Balotelli'nin dün ülkesi İtalya'da trafik kazası geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuz Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, evinde istirahatte olup herhangi bir sıkıntısı olmadığını bilgilerinize sunarız." denildi.

Kulüp, 16 Kasım'da Mario Balotelli'nin dizinden ameliyat edildiği açıklamıştı.

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